Kalev/Cramo palkas NBA kogemustega tagamängija

BC Kalev/Cramo andis kolmapäeval teada, et on sõlminud lepingu ameeriklasest tagamängija Shamorie Pondsiga.

25-aastane ja 185 cm pikk Ponds asendab oktoobri alguses isiklikel põhjustel BC Kalev/Cramost lahkunud Desonta Bradfordi. Ponds mängis ülikoolikorvpalli St. John's ülikoolis ja valiti esimesel hooajal Big East konverentsi üheks parimaks mängijaks ja ka all-freshman viisikusse, vahendab klubi koduleht.

Pärast edukat kolmandat hooaega ülikoolis jätkus Ponds karjäär NBA-s. Houston Rocketsi särgis võttis Ponds osa 2019. aasta NBA suveliigast ja sellele järgnenud treeninglaagrist, pärast mida sõlmis ta lepingu Toronto Raptorsiga, kus ta sai mänguaega peamiselt nende G-liiga meeskonnas Raptors 905, aga ka neljas NBA mängus.

2021. aastal talvel siirdus Ponds Euroopasse ja mängis hooaja lõpuni Bosnia kõrgliiga meeskonnas Spars Realway. Järgmise hooaja veetis Ponds taas USA-s Philadelphia 76ersi G-liiga meeskonnas Delaware Blue Coats, kus tema keskmised näitajad olid 13,5 punkti, 4,4 lauapalli ja 5 resultatiivset söötu mängu kohta. Möödunud hooajal võitis Ponds Mehhiko kõrgliiga meeskonna Astros de Jaliscoga CIBACOPA liiga ning valiti finaalseeria kõige väärtuslikumaks mängijaks.

Peatreener Heiko Rannula kirjeldas Pondsi kui väga andekat mängijat. "Tal on seljataga kaks korralikku hooaega G-liigas ja neli mängu NBA-s. Esimene kord Euroopas mängides ei õnnestunud hästi, aga loodame, et teine tuleb parem. Väga heade instinktidega, hea palliga, väga osav mängujuht, kes võib mängida ka "kahe" peal. Loodame, et ta on kohale jõudes heas vormis ja saame kohe täiskoosseisus treenima hakata."

Kalev/Cramo järgmine mäng toimub reedel, 13. oktoobril Kalevi spordihallis, kus võõrustatakse Tallinna Kalev/Snabb meeskonda.