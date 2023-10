Tallinnas algab senisest kõrgema tasemega rahvusvaheline Horse Show

Reedel algab rahvusvaheline ratsavõistlus Tallinn International Horse Show, kus on lisaks Eesti tippudele on stardis ka teised meie regiooni parimad ratsanikud ja hobused.

Unibet Arena on hobuste jaoks valmis ja juba reedel algab kolm päeva kestev rahvusvaheline ratsutamisvõistlus. Horse Show'd peetakse see aasta juba 20. korda ning tänavusest aastast on see ka kahe tärni asemel kõrgema tasemega, kolme tärni võistlus. Osalema on tulnud kõik meie regiooni parimad.

"Me ootasime tegelikult rohkem riike kui meil siin kohal on, aga ma arvan, et võistlus tuleb ikkagi päris pinev ja võistlejad on väga hea tasemega," rääkis ERR-ile võistluse direktor Riina Pill. "Eriti hea meel on selle üle, et Eestimaad on tulnud külastama meie omad välismaa sportlased My Relander ja Margareth Eikner, keda tihti siin ei näe."

Lisaks tipptaseme ratsutamisele pakub Horse Show veel ka meelelahutust. "Ma ootaks palju külastajaid, sest me üritame pakkuda mitte ainult sporti, üritame siiski ka pakkuda lastele, peredele, kõikidele pealtvaatajatele elamust spordi ja ka kultuuri mõttes. Meil on siin vahvaid etteasteid ja hobu-show kahel päeval, nii et loodame, et tuleb tore üritus," lisas Pill.

Kohale on tulnud ka muidu igapäevaselt Hollandis treeniv takistussõitja My Relander, kelle meelitas siia just võistluse taseme tõus. "Siia on alati hästi lahe tulla. Me ei ole nüüd muidugi küll ammu käinud, aga kodupubliku ees võistelda on alati teine asi," sõnas Relander. Mul on kaasas Expert, kes on praegu mu põhihobune, siis on kümneaastane, alles suuremaid sõite sõita üritav Ipsylon ning omanikkudelt selline hobune nagu I´M Aliana special."

Tallinn International Horse Show algab reedel ja lõppeb pühapäeval põhisõiduga.