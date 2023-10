Eesti Jalgpalli Liit: Eesti koondised ei mängi Venemaaga

"Otsuse Venemaa U-17 koondised uuesti rahvusvahelistele võistlustele lubada tegi UEFA täitevkomitee. EJL ega ükski EJL-iga seotud inimene ei olnud UEFA kavatsusest eelnevalt teadlik ega ühelgi tasandil otsustusprotsessi kaasatud. Kui me oleks saanud otsustamises osaleda, siis EJL seisnuks Venemaa U-17 koondiste rahvusvahelise jalgpallieluga taasliitumisele vastu," seisis jalgpalliliidu avalduses.

"UEFA on oma otsuse küll teinud, aga me oleme selle vastu ning ei saa ega taha seda otsust täita. EJL-i selge, ühene ja ilma igasuguste reservatsioonideta seisukoht on, et Eesti koondised ei mängi Venemaa vastu," teatas jalgpalliliit. "UEFA on algusest peale meie seisukohast teadlik. EJL-il on väga kahju, et eelnevad sõnumid on tekitanud meie seisukohtades valearusaama."

"EJL peab siinjuures oluliseks korrata ka teisi varem välja öeldud seisukohti. Oluline on püsida Eestis ühtsena ja seda eriti olukorras, kus inimesed on sama asja eest väljas: Eesti eest, Ukraina toetamise poolt ja Venemaa agressiooni vastu. Ukraina toetamine tähendab iseenesest mõistetavalt, et oleme vastu Venemaa sõjale Ukrainas, oleme mõistnud ja mõistame selle hukka," jätkus avaldus. "Loodame kogu südamest, et sõda lõpeb Ukraina jaoks kogu oma territooriumi üle kontrolli taastamisega ja nii kiiresti kui võimalik, ka seepärast, et nende jalgpallikogukond saaks oma tegemistega jätkata."

"Alates 2022. aasta veebruarist on EJL ja Eesti jalgpallikogukond korraldanud Ukraina toetamiseks mitmeid aktsioone: kogunud rohkem kui 60 000 eurot, avaldanud mitmetel Eesti liiga, karikasarja ja koondise mängudel toetust avalike kampaaniatega, vabastanud Ukraina noored Eesti meistrivõistlustel osalemisel litsentsitasust, korraldanud heategevusliku mängu FC Flora ja Kiievi Dinamo vahel, kohtunud Ukraina parlamendi liikmega, võõrustanud Eestis Ukraina noorte jalgpallilaagreid jpm. Möödunud aasta aprillis FIFA kongressil oli EJL üks neljast alaliidust, kes hääletas vene keele FIFA ametlike keelte hulka lisamise vastu," lisas alaliit. "EJL annab oma panuse ka Eesti riigikaitsesse. Nimelt lisas Eesti kaitsevägi mullu EJL-i riigikaitsjaid toetavate tööandjate nimekirja, tunnustades sellega EJL-i tegevust kaitseväe õppustel osalevate töötajate toetamisel. Ka äsjasel õppusel Ussisõnad osalesid mitmed EJL-i töötajad."

Eelmisel nädalal otsustas Euroopa jalgpalli katuseorganisatsioon (UEFA) lubada Ukraina sõja tõttu poolteist aastat rahvusvahelisest jalgpallist eemal olnud Venemaa U-17 vanuseklassi koondised tagasi võistlema, öeldes, et lapsi ei tohiks karistada täiskasvanute tegude eest. Kolmapäeval tegi sama otsuse ka maailma jalgpalliliit (FIFA).