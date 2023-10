Skandaal Rootsi spordis: jalgpallijuht hääletas venelaste naasmise poolt

Endine jalgpallikohtunik oli Rootsi jalgpalliliidu presidendiks aastatel 2012-23, kuni sai tänavu mais Riksidrottsförbundeti [RF] ehk kõiki tähtsamaid spordialasid koondava Rootsi riikliku spordikonföderatsiooni esimeheks. Samal ajal kuulub Nilsson jätkuvalt ka Euroopa jalgpalliliidu UEFA täitevkomiteesse.

Nii Rootsi jalgpalliliit kui RF on häälekalt olnud vastu agressorriikide rahvusvahelisse spordiellu naasmisele, aga eelmisel nädalal hääletas 66-aastane Nilsson UEFA asepresidendina Venemaa U-17 koondiste võistlustele tagasilubamise poolt. Rootsi korraldab sealjuures järgmisel aastal neidude U-17 EM-finaalturniiri, olles öelnud, et Venemaa koondised ei või nende riigi pinnale saabuda.

Sky Sports kirjutas eelmise nädala lõpus, et 20 täitevkomitee liikmest olid Venemaa noortekoondiste tagasilubamise vastu vaid britid Laura McAllister ja David Gill ning Poola jalgpallilegend Zbigniew Boniek. Sealjuures väitis Nilsson Rootsi meediale hiljem, et tegu on arusaamatusega.

"Mul on kahju, et minu positsiooni UEFA-s ning kõnealust otsust on tõlgendatud nii, nagu ma ei toetaks RF-i ja Rootsi spordielu esindajana meie ühist seisukohta. Ma teen seda," sõnas Nilsson RF-i kodulehe vahendusel. "Samal ajal arvasin, et UEFA tahab [hääletust korraldades] mõelda, kas oleme laste perspektiivist käitunud korrektselt; välistamaks võimaluse, et karistame lapsi täiskasvanute algatatud sõdade tõttu."

Rootsis on Nilssoni ümber lahvatanud skandaal ning häälekalt nõutakse tema tagasiastumist. Aftonbladet kirjutab, et RF on juba teisipäevaks kokku kutsunud erakorralise istungi, Nilsson peaks vastuseid andma reedel.

"Minu silmis on Rootsi spordiliikumine eeskujulikult olnud ühtne ja selge oma arvamuses, et Venemaa ja Valgevene sportlasi ei tohiks tagasi võistlema lubada. Seepärast olen üllatunud ja kõnealune käitumine on tähelepanuväärne," rääkis Fotbollkanalenile Rootsi sotsiaalminister Jakob Forssmed.

Fotbollkanaleni ajakirjaniku Olof Lundhi arvates ei ole jutt arusaamatusest pädev. "Sellisel juhul peaks ta juba selle pärast töö kaotama. See ei ole nii keeruline. Ühes rollis räägib ta, et me ei mängi sõjalise agressiooni tõttu Venemaaga, teises hääletab aga nende poolt. See on mõistetamatu. Ta peab poole valima või Rootsi sport valib tema eest," sõnas Lundh teisipäeval.