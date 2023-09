Eesti võõrustab jalgpalli noormeeste finaalturniiri

EJL on varasemalt edukalt korraldanud mitmeid jalgpalli suursündmuseid: 2012. aastal noormeeste U-19 EM-finaalturniiri, 2015. aastal rannajalgpalli Euroliiga superfinaali, 2018. aastal A. Le Coq Arenal UEFA Superkarikafinaali ning tänavu kevadel neidude U-17 EM-finaalturniiri. Lisaks pidi EJL 2020. aastal korraldama noormeeste U-17 EM-finaalturniiri, mis jäi koroonapandeemia tõttu ära.

"Lühikese aja jooksul erinevate UEFA võistluste korraldamise Eestile usaldamine näitab, et oleme senise tööga väga hästi hakkama saanud, tõestanud end kindla partneri ja kvaliteetse võõrustajana. UEFA otsus on tunnustus korraldajatele ja laiemalt jalgpallirahvale, sest üks oluline nüanss taoliste turniiride korraldamisel on publikuarv, mis on seni olnud rõõmustavalt kõrge," ütles EJL-i president Aivar Pohlak.

"Kõikide seniste UEFA võistluste korraldamisega on meil olnud kindlad eesmärgid: 2012. aastal andsime olulise panuse infrastruktuuri arengusse, korralduse kvaliteeti ja ala populariseerimisse, 2018. aasta Superkarikafinaaliga tähistasime Eesti vabariigi juubelit ja A. Le Coq Arena ehitati lõpuni, tänavuse finaalturniiri fookuses oli tüdrukute jalgpalli arendamine nii harrastajate arvu kui ka tähelepanu poole pealt," selgitas Pohlak. Turniiri täpse kontseptsiooni ja toimumiskohad avaldab EJL jooksvalt.

Turniiril osalevad mängijad, kes on sündinud 2009. aastal ja hiljem. Eesti U-17 koondis kvalifitseerub finaalturniirile korraldajana, kokku osaleb finaalturniiril kaheksa koondist.