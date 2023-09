Pohlak UEFA otsusest: täidame seadust ning ei hakka erandit taotlema

Euroopa jalgpalli katusorganisatsioon UEFA otsustas teisipäeval, et Eesti Jalgpalli Liit (EJL) korraldab 2026. aasta noormeeste U-17 EM-finaalturniiri. Eraldiseisvalt teatas UEFA, et Venemaa U-17 koondised lubatakse uuesti rahvusvahelistele võistlustele.

2027. aasta noormeeste ja neidude U-17 EM-finaalturniiri korraldamisõiguse saanud Läti ja Soome jalgpalliliidud on juba avaldanud nördimust, et UEFA otsustas Venemaa noortekoondised rahvusvahelistele võistlustele tagasi lubada. Ukraina ja Inglismaa jalgpalliliidud teatasid, et nende noortekoondised Venemaa noortekoondise osalusega turniiridele ei sõida, vahendab Reuters.

Eestisse ei ole Venemaa kodanikel praegu kehtiva seaduse alusel võimalik spordivõistlustel osalemiseks siseneda. Eesti Jalgpalli Liidu president Aivar Pohlak ütles Delfi Spordile, et UEFA on teadlik Eesti Vabariigi valitsuse poliitikast seoses Venemaa sportlastega ning vastavad otsused Venemaa noortekoondisega kohtumise osas võetakse vastu siis, kui reaalne olukord seda nõuab.

"2026. aasta U-17 EM-finaalturniirini on kolm aastat ja Venemaa U-17 koondise võimalikule mängimisele sellel EM-il eelneb ka valikmängude sõel ning seetõttu ei ole teemat UEFA-ga eraldi arutatud. Isiklikult loodan, et selleks ajaks on sõda Ukrainas lõppenud ning normaalsed suhted riikide ja rahvaste vahel taastatud," sõnas Pohlak.

"Tänase olukorra jätkumisel täidab Eesti Jalgpalli Liit mõistagi Eesti Vabariigi valitsuse siduvaid otsuseid Venemaa sportlaste riiki mittelubamise osas ning me ei näe võimalust ka sellisele suurturniirile erandi taotlemiseks, välja arvatud juhul, kui saame selge signaali, et alaealiste sportlaste suhtes on hoiakut muudetud," lisas EJL-i president.