Kultuuriminister: loodan, et kõik Eesti spordijuhid võtavad selge Ukrainat toetava hoiaku

Venemaa U-17 jalgpallikoondiste rahvusvahelistele turniiridele tagasilubamise raames on kultuuriminister Heidy Purga sõnul välistatud, et agressorriigi sportlased saavad Eestis võistelda.

Eelmisel nädalal teatas Euroopa jalgpalli katusorganisatsioon UEFA, et lubab Ukraina sõja tõttu poolteist aastat rahvusvahelisest jalgpallist eemal olnud Venemaa U-17 vanuseklassi koondised tagasi võistlema. Eraldiseisvalt teatati, et Eesti jalgpalliliit (EJL) korraldab 2026. aastal noormeeste U-17 EM-finaalturniiri.

Kultuuriminister Heidy Purga sõnul on selgelt väljendatud seisukohta, et Venemaa ja Valgevene sportlastel pole kohta rahvusvahelisel areenil.

"Ei riigi ega minu seisukoht selles küsimuses ei muutu. Oleme seda positsiooni väljendanud ka spordikorraldajatele ning kutsunud neid üles tegutsema selle nimel, et Venemaa ja Valgevene esindajad ei saaks võistlustel osaleda. Loodan, et kõik Eesti spordijuhid võtavad selge Ukrainat toetava hoiaku, nii, nagu valdav enamus on seda ka teinud," kommenteeris Purga teisipäeval Delfile.

"Eesti ei saa lasta agressorriikide sportlaseid võistlema koos ukrainlastega, kes peavad samal ajal kaitsma oma riiki ja vabadust," lisas ta.

Eestisse ei ole Venemaa kodanikel praegu kehtiva seaduse alusel võimalik spordivõistlustel osalemiseks siseneda. Eesti Jalgpalli Liidu president Aivar Pohlak rääkis pärast UEFA otsust, et EJL täidab Eesti valitsuse siduvaid otsuseid Venemaa sportlaste riiki mittelubamise osas ning ei näe võimalust ka sellisele suurturniirile erandi taotlemiseks.

"Eesti riiki Venemaa ja Valgevene sportlasi ei lubata ja sellega on ka vastus öeldud: meie iseenesestmõistetavalt järgime neid reegleid," sõnas ERR-ile eelmisel nädalal ka jalgpalliliidu avalike ja koostöösuhete osakonna juhataja Eva Nõmme. "UEFA on teadlik Eesti riigi praegustest piirangutest, et Venemaa ja Valgevene sportlasi siia riiki ei lubata. Kui see olukord kahe ja poole aasta pärast peaks tekkima, siis me tegeleme selle olukorraga siis, aga sinna on veel palju aega," lisas Nõmme.