Mitmed naiste võrkpallikoondislased naasid algavaks hooajaks kodumaale

Mitmed eelnevalt välisliigades mänginud naiste võrkpallikoondise liikmed on otsustanud algaval hooajal täiendada Eesti klubide ridu, et mängida Eesti meistrivõistlustel ja Balti liigas.

Mullu Sloveenia meistriliigas mänginud Eesti koondise nurgaründaja Silvia Pertens tõmbab selga Rae Spordikooli naiskonna särgi, nagu ka viimati Itaalias mänginud Eesti koondise kaptenist temporündaja Liis Kiviloo.

"Eks see otsus tuli mingil määral raskelt," tunnistas Pertens neljapäeval ERR-ile. "Tegelikult oleks olnud väga hea aeg EM-i pealt siit minna, aga tundsin, et nii keha kui vaim vajavad puhkust. Praegu on õige aeg kodumaale jääda."

25-aastane Eesti koondislane püüab Balti liigas ja Eesti meistrivõistlustel mängivale noorele naiskonnale lisada mängutahet, emotsiooni ja kogemust.

"Rae puhul on tegemist eelkõige klubi noortega ja nüüd on juurde võetud mõned siis vanemad mängijad. Ma arvan, et nad on väga perspektiivikad, et teevad juba noorteklassides tulemusi. Väga südikad, võitlejad," lisas Pertens.

Tallinna Tehnikaülikooli naiskonna sidemängijaks on uuel hooajal 21-aastane Karolina Kibbermann, kes eelnevalt mängis Prantsusmaal ja oli tänavusel EM-il Eesti koondises põhisidemängijaks.

"Ma tundsin, et kui oleksin praegu uuesti välismaale läinud pärast sellist pikka suve ja kahte välismaa-aastat, siis oleks mulle vaimselt liiga koormavalt mõjunud. Mul oli praegu oluline pere ja sõprade seltsis Eestis olla ja veidi hoogu maha tõmmata professionaalse poole pealt," sõnas Kibbermann.

Ka Prantsusmaal mänginud nurgaründaja Nette Peit liitus Tallinna Tehnikaülikooli naiskonnaga, kel kaitsta Eesti meistritiitel. Balti liigas jäädi kevadel neljandaks.

"Seal on väga suurt ports tüdrukuid, kellega oleme mänginud juba noortekoondise ajast saadik," lisas Kibbermann. "Me tunneme üksteist, oleme kokkuhoidvad ja võistkonna dünaamika on minu arust super. Mul on väga hea meel, et sinna on pudenenud ka koondise mängijaid, kes aitavad seda taset tõsta ja trennis mentaliteeti hoida, et läheme ikka tiitlit kaitsma ja siin mingit allahindlust ei tule."

Balti liigas on uuel hooajal kokku kümme naiskonda, neist neli (Audentes, Rae Spordikool, TalTech/Tradehouse ja TÜ/Bigbank) Eestist. Esimesed mängud peetakse nädalavahetusel, kui Audentes võõrustab laupäeval Tartut, TalTech pühapäeval omakorda Audentest ning Tartu Rae Spordikooli. TÜ/Bigbanki eest mängivad sel hooajal ka koondislased Kadri Kangro ja Häli Vahula.