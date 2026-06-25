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Pertens liitub kolmeaastase pausi järel taas välisklubiga

Võrkpall
Foto: Kuvatõmmis
Võrkpall

Eesti naiste võrkpallikoondise nurgaründja Silvia Pertens siirdub pärast kolmeaastast pausi taas välisliigasse. Tänavu Rae naiskonnaga Eesti meistriks tulnud Pertens hakkab kandma Soome hõbeda Puijo särki.

Valitseva Soome karikavõitja Puijo naiskonda suunduv Silvia Pertens mängis viimati piiri taga kolm hooaega tagasi Sloveenias. Nurgaründaja näeb Soome võrkpallis head taset ning võimalust veel areneda.

"Nüüd on uudis väljas, et siirdun Soome mängima järgmiseks hooajaks. Kolm aastat olen siin kodumaal mänginud, tuli soov ja igatsus natukene kõrgemal tasemel veel mängida," tõdes Pertens ERR-iga rääkides.

"Tase on võrreldes Eestiga kindlasti parem. Ja Puijo klubi ka seal on viimased hooajad tabeli tipus olnud. See aasta jäid teiseks, eelmine aasta võitsid liiga, et seal ka need esimesed võistkonnad on väga tasavägised, on ka sellised võib-olla keskmikud ja siis natukene nõrgemad, aga ma arvan, et tuleb põnev hooaeg," iseloomustas Pertens Soome liiga taset.

28-aastane nurgaründaja on oma karjääris varemgi mänginud Soome kõrgliigas, hooajal 2021/22. Pertens näeb välismaal mängimises palju kasutegureid ning leiab, et rohkem noori võiksid selle sammu ette võtta. "Ma arvan, et välismaal olles ongi kogu tugisüsteem kaugel, võib-olla sellepärast on veidi keeruline. Absoluutselt annab see juurde ja ma olen ka aru saanud, et igal treeneril on midagi õpetada. Välismaa kogemus kindlasti kasvatab ja arendab palju," kinnitas ta.

Enne Soome kõrgliigasse siirdumist käis Pertens suve alguses platsil ka Eesti naiste koondise eest, kust võtab kaasa Euroopa liiga mänguvõidu Läti naiskonna vastu.

Toimetaja: Anders Nõmm

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