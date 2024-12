"Spordis ainult tüdrukud" | Kus on parem – kodus või välismaal?

Saates vastasid Kuuba ja Kibbermann muuhulgas küsimustele, kus ja kui kaua nad on välismaal elanud; miks nad tahtsid välismaale minna; kas välismaal on paremad arenguvõimalused; kuidas käib sportlasel välismaale saamine; milline on kolimisprotsess ja kust saab elamispinna; kas eluolud tekitasid ka kultuurišokke; kuidas võrrelda treeningtingimusi kodustega; kas välismaal elades on treeningutel töö intensiivsem; mis on välismaal elamise negatiivsed pooled; kui palju on koduigatsust; milliseid ohverdusi on tulnud teha; miks nad koju tagasi tulid; kas naasmisele on ka viltu vaadatud – ei suhtu enam tõsiselt sporti; kas nad julgustavad teisi välismaale minema.

22-aastane Kibbermann mängis kaks hooaega Prantsusmaal, 27-aastane Kuuba elas ja treenis ühe olümpiatsükli Taanis.

Spordis ainult tüdrukud

"Spordis ainult tüdrukud" on ERR-i sporditoimetuse taskuhäälinguvormis saade, kus naisspordiajakirjanikud vestlevad erinevatel teemadel naistega spordis ja spordist. Saatejuhid on Debora Saarnak ja Maarja Värv, helirežissöör Algis Pauljukaitis.

