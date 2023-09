Korraldaja: Simple Session on väga tugevalt maailmakaardil

Nädalavahetusel toimus taaskord ekstreemspordifestival Simple Session, mis tõi Tallinnasse BMX-i ja rulasõidu maailma paremiku. Korraldustiimi liige Tuuli Jevstignejev ütles ERR-ile, et Eesti ja Simple Session on jätnud osalejatele väga mõjuva mulje.

Põhjala tehases said esmaspäeval Simple Sessioni rulaparki katsetada kõik huvilised, kui nädalavahetusel said medalid parimatele rulatajatele ja BMX-ratturitele jagatud.

Simple Sessioni korraldustiimi liikme ja reporteri Tuuli Jevstignejevi sõnul on Eestis toimuv ekstreemspordifestival jätkuvalt sportlaste üks lemmikuid. "Simple Session on alati olnud rahvusvaheliste sportlaste jaoks üks lemmiküritusi. Nad ütlevad, et community (kogukond - toim), mis siin on - kogu see atmosfäär, inimesed - Eesti ise lihtsalt nii meeldib kõigile," sõnas korraldaja.

"See aasta kindlasti ei olnud ka erand. Siin Põhjalas tegelikult ongi see, et kuna ruum on palju väiksem, on inimesed palju kompaktsemalt koos ja see annab lisaväärtust juurde," lisas Jevstignejev.

Kuigi Põhjala tehas võistluspaigana osalistele meeldib, siis suure publikuhuvi tõttu mõeldakse ka suurematele kohtadele. "Finaalide ajal olid meil tribüünid täiesti täis. Huvi on suur ja siin on kindlasti jutud olnud sellest, et Unibet Arenale tagasi minna, endine Saku Suurhall. Igasuguseid mõtteid on," sõnas Jevstignejev.

Tänavune Simple Session jõudis suurema jälgijaskonnani kui kunagi varem, sest esmakordselt tehti koostööd X-mängude võistlussarjaga. "X-mängude enda maailm on lihtsalt nii suur. See on maailma üks vägevaimaid ekstreemspordiüritusi, see koostöö annab mõlemale väga palju lisaväärtust juurde ja näitab, et Simple Session on väga tugevalt maailmakaardil," ütles korraldustiimi liige.

Järgmisel aastal läheb Simple Session tagasi juurte juurde, kui üle 15 aasta saavad oma ala tipud taas kokku Tartus, olles osa ka 2024. aasta Euroopa kultuuripealinna programmist.