Austraalia BMX-rattur kaitses Simple Sessionil mullust võitu

"Ma sain teha kõiki trikke, mis mulle meeldivad ja need tulid kõik välja, niiet ma olen oma sõitudega väga rahul," oli 90,33 punkti kogunud Hilder õnnelik ning lisas, et oleks ebaviisakas, kui ta järgmisel aastal Simple Sessionile tagasi ei tuleks ja kolmandat järjestikust kuldmedalit ei püüaks.

BMX-i peakohtunik Bart de Jong ütles Hilderi sõitu kommenteerides, et kuna tegu on nii tänava- kui pargisõitjaga, siis kohtuvad tema sõitudes kahe distsipliini parimad osad. "Mitte keegi ei suuda lennata nii kõrgele kui tema, ta tegi trikke, mida teised ei teinud ja ta sõidud olid puhtad," tõi ta välja Hilderi eripära. "Üleüldiselt on tegu nii kiirelt areneva alaga, et tase on igal aastal jälle tõusnud," lisas ta

Hõbemedalile tuli ameeriklane Matt Ray 88 punktiga ning pronksile Jordan Godwin Suurbritanniast (87,5 punkti). Eestlased BMX-i finaali ei jõudnud. Kõrgeimale kohale tuli Tauno Krüüts, kes sai kvalifikatsioonis 31. koha.

2024. aastal toimub Simple Session 24.-25. augustil Tartus Kammivabrikus.