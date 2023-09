Simple Sessioni rulakvalifikatsiooni võitis alles 13-aastane imelaps

Tänavune Simple Session on juba erinevate linnaruumi üritustega käinud kolmapäevast saati, kuid põhiosa ehk maailmatasemel ekstreemspordivõistlus leiab Põhjala tehases aset just sel nädalavahetusel. Laupäeval peeti meeste rula- ja BMX kvalifikatsioonid. Rulasõidus näitas parimat tulemust alles 13-aastane California imelaps Julian Jeang-Agliardi, finaali pääsesid ka Meelis Erm ning legendaarsed Danny Leon ja Aaron "Jaws" Homoki.

BMX-i tänavasõidu kvalifikatsioonis edestas Boyd Hilder napilt Murray Loubserit, Joe Jarvist ja Kilian Rothi. Kuuest osalenud eesti sõitjast kõige kõrgemale kohale tuli Tauno Krüüts, kes sai 50.33 punktiga 31. koha.

Kümne aasta järel sai kodune publik taas näha ka naiste BMX-võistlust. Kusjuures 11 aastat tagasi oli Simple Session üldse üks esimesi suurvõistlusi, mille kavast võis naiste BMX-võistlused leida.

"See erines täiesti, meil on sellest isegi väga lahe dokumentaalfilm väljas," rääkis Sessioni korraldaja Risto Kalmre ERR-ile. "Sellel ajal olid naised just BMX-is pigem ikka sellised täiesti rebel'id [mässajad], keegi neid kuskile ei oodanud. Rulasõidus on asjad natuke pikemad olnud. Nüüd on naised olümpial, sponsorlepingud ja asjad. See on väga-väga erinev maailm võrreldes selle kümne ja enama aastaga."

Kokku oli täna konkurentsis kaheksa naist ning nende seas ka Tartust pärit 20-aastane Liis Lokk, kes igapäevaselt treenib koos poistega ning julgelt ka olümpiast unistab. Naiste BMX-võistluse võitis Bethany Hedrick.

"Ootasin seda väga, mul on tõsiselt hea meel, et et mul anti selline võimalus ja mind kutsuti siia sõitma. Mul on tõesti väga hea meel siin olla," tõdes Lokk. "Ei olnud mingit pinget, sest ekstreemspordis on väga vähe konkurentsi. Pigem on kõik sõbrad, kõik teevad koos trenni, võistlus ise ei erine tegelikult palju treeningust.

Simple Sessionil osaleb kokku 105 sportlast 28 riigist. Pühapäeval on kavas meeste rula- ja BMX finaalid.