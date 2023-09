Simple Sessioni võitis 13-aastane ameeriklane, parim eestlane Meelis Erm

Rulasõidu finaalis, kuhu 39 rulatajast jõudis 15 paremat, hullutas taas Põhjala tehase publikut kõigest 13-aastane ameeriklane Julian Agliardi.

Laupäevase kvalifikatsiooni võitjale polnud vastast ka pühapäeval ning legendaarse hispaanlase Danny Leoni ees tuli California imelaps Simple Sessioni võitjaks.

"Ma ei tea, ma ei suuda rääkida hetkel. Olen nii segaduses, ma ei saa aru, mis juhtus. Olen praegu nii õnnelik," olid noore võidumehe esimesed emotsioonid intervjuus ERR-ile.

"See oli ülimalt äge, kõik olid nii head. Nii lahe oli, kõik need erinevad takistused. See park ei ole mõeldud nii palju ruladele, rohkem ikkagi BMX-ratastele. Seega see sunnib sind rohkem ennast tõestama ja uut taset näitama."

Parimaks eestlaseks krooniti aga 26-aastane rulataja Meelis Erm, kes sai ainsana pühapäeval kodupubliku ees finaalis võistelda. Mida on tal öelda noore konkurendi kohta?

"No see oli tõesti lihtsalt uskumatu, ma tõesti elasin väga palju kaasa talle," lausus Erm. "Selliseid imelapsi on veel maailmas muidugi, aga täna siin kohapeal seda näha oli võimas, väga võimas."

Erm ise jõudis Simple Sessionil finaali esmakordselt ja karjääri parimaks tulemuseks sai 13. koht. Enne seda oli ta koduse suurvõistluse tipphetk 27. koht, kui teenis neli aastat tagasi samuti parima eestlase tiitli.

"Kindlasti tunnen, et olen arenenud. Kindlasti üks faktoritest oli see, et mulle väga meeldib selle aasta park," kommenteeris ta. "See oli kuidagi väga minu loominguline. Kindlasti olen palju treeninud, ma ütleks."

Esmaspäeval saavad ennast professionaalidele rajatud rulapargis proovile panna kõik huvilised ja toimub ka traditsiooniline tüdrukute rulapäev, kus on võimalus sõitma õppida juhendajate käe all.