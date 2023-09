Viljandi ja Mistra võtsid võidud, Serviti tunnistas esimest kaotust

Päeva esimeses pooles kohtusid laupäeval kaotanud Mistra ja ASK Zemessardze/LSPA. Mängust väljus võitjana Eesti klubi tulemusega 28:27 (13:9).

Õhtuses mängus võitlesid võidupunktide nimel võõrustaja Põlva Serviti ja külaline Viljandi HC. Sarnaselt Mistrale võitis ka Viljandi napilt – lõpuvile kõlades jäi skooriks 32:30 (13:15).

Nädalavahetus kulmineerus Mesikäpa hallis, kus kirgi kütsid eilsed võitjad Serviti ja Viljandi. Serviti alustas kodusaalis enesekindlamalt, kuid pärast seitsmendat minutit toimus liidrivahetus ja ohjad haaras eile Lätis mänginud Viljandi.

Ilma Alfred Timmota palliv Serviti langes kaheväravalisse kaotusesse, ent Tõnis Kase väravad ja Eston Varuski tõrjed hoidsid võistkonna uppumast. 22. minutil tõstis parem-sisemine Stanislav Kholodiuk Serviti rivaaliga ühele pulgale, skooriks 11:11.

Nii 24. kui ka 26. minutil viis Sander Sarapuu Serviti üle pika aja ühega juhtima. Sellest arenes edasi Serviti kaheväravaline eduseis. Seisult 15:13 Servitile läksid meeskonnad hinge tõmbama.

Teisel poolajal suutis Põlva juba hetkeks nelja väravaga eest lipsata, ent Viljandi tuli visalt järele. 44. minutil sooritas Martin Braun viigistava viske ja väravavahi Rasmus Otsa värav viis meeskonna ühega ette. Taas kord algas pinev punkt-punktis tagaajamine.

Pingeid lisasid kaheminutilised eemaldamised mõlema meeskonna mängijatele. Johannes Pertelsoni ja Sten Maasalu väravad kallutasid kaalukausi 53. minutil Viljandi kasuks, seisuks 28:26. Samuti tegi skoori Hendrik Koks ja vahemaa oli veninud kolme värava peale. Lõpptulemuseks kujunes 32:30 Viljandile.

Viljandi ridadest tegi suurepärase esituse Hendrik Koks, kelle nimele jäi 11 väravat ja sajaprotsendiline täpsus karistusvisetel. Põlva Serviti resultatiivseim oli Tõnis Kase kaheksa väravaga.

"Tänaseks mänguks mingit erilist valmistumist ei olnud samuti," tõdes üleplatsimees Hendrik Koks. "Üldpildis oli meie poolt hea mäng. Esimese poolaja lõpul jäid rünnakud natukene individuaalseks ja sellepealt jooksis Serviti kiireid. Teisel poolajal tulime ilusti mängu tagasi. Lõpus võib kaitse ja rünnakuga rahul olla. Terve meeskond uskus ja võitles lõpuni," sõnas Koks positiivselt.

Kohtumine Riias algas vaevaliselt – seis 1:1 kestis lausa kolm minutit, kuniks Martin Nerut Mistra patiseisust priiks tegi. ASK Zemessardze/LSPA püsis Mistra kannul, kuid kümenndal minutil toimus murranguline hetk – Nerut skooris kahel järjestikusel korral, mis innustas ka Martin Johannsoni ja Serhii Orlovskyit ning peagi oli seisuks 8:3 Mistrale.

Viieväravalist edumaad Mistra hoida ei suutnud, kuid vastasele juhtrolli ka ei kingitud – kriitiliseimad momendid jäid 21. minuti juurde, mil ASK oli vaid kahe värava kaugusel viigist. Esimene poolaeg lõppes seisuga 13:9 külalismeeskonnale Mistrale.

Teise poolaja algul hiilis ASK Eesti klubile taas kahe värava võrra lähemale. Tulekahjut asusid esialgu kustutama Kaspar Leesi, Neruti ja Johannsoni väravad. 40. minutil oli võistkondi jällegi lahutamas vaid kaks väravat, skooriga 17:15 Mistrale.

Paar minutit hiljem vabanes Mistra kaheväravalise vahemaa needusest ning 51. minutil taastati viieväravaline edu, kui Patrick Padjus tegi skooriks 25:20. Veel 55. minutil tundus, et Mistra võtab kindla võidu, ent ASK sooritas viieväravalise spurdi. Matš lõppes 28:27 Mistra kasuks.

Mistra skoori kasvatasid Serhii Orlovskyi seitsme (sealjuures visates sisse kõik neli karistusviset) ja Martin Nerut viie tabamusega.