Verstappen taastas kvalifikatsioonis tavapärase olukorra

Eelmisel etapil Singapuris ei veerenud Red Bullid soovitult ja nii katkes ka Verstappeni kümneetapiline võiduseeria, aga Suzuka ringrajal näitas hollandlane taas endist taset.

"Sa ei tea mitte kunagi, kui hea sõit tuleb, aga alates esimesest ringist tundsin end autos väga-väga hästi," jäi ta etteastega rahule.

Ülejäänud seltskonnast olid kõige nobedamad McLarenid: koha esireas hõivas austraallane Oscar Piastri (+0,581) ja kolmanda aja sõitis välja Lando Norris (+0,616).

Kvalifikatsioonis oli neljas monacolane Charles Leclerc (Ferrari; +0,665), viies mehhiklane Sergio Perez (Red Bull; +0,773) ja kuues eelmise etapi võitja Carlos Sainz (Ferrari; +0,973).

Q3 CLASSIFICATION Your final order from qualifying! ✨ #JapaneseGP #F1 pic.twitter.com/uDmILkxepm

Ajasõidus juhtus ka üks õnnetus, kui Logan Sargeant kaotas kohe esimesel kiirel ringil oma Williamsi üle kontrolli ja põrutas vastu seina. Ameeriklane vigastustest pääses, aga sessioon tuli punase lipuga mõneks ajaks katkestada.

RED FLAG



Logan Sargeant crashes heavily at the final corner



Driver is OK#JapaneseGP #F1 pic.twitter.com/L6XBcd5WO2