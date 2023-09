Haanja100 rattamaratoni võitis neljandat korda Josten Vaidem

Varasematel aastatel on Haanja100 sõidu võinud ka Jaan Kirsipuu, Raido Kodanipork ja Martin Loo. Selle aasta sajakilomeetrise sõidu start anti hommikul kell 8.30, viimane lõpetaja finišeerus pärast kella kaheksat õhtul.

Meeste võitja ja soolosõidu teinud Josten Vaidem läbis seekord distantsi nelja tunni ja 19 minutiga ja teenis nii oma neljanda esikoha, naiste võitja Zane Priede Lätist oli rajal veidi üle viie ja poole tunni. Meeste teine koht kuulus Toomas Lepikule, naiste arvestuses oli teine ühtlasi parima eestlasena sõidu lõpetanud Mari Kruuser.

"Minu jaoks on see juba aastaid olnud lemmikvõidusõit. Siia tulen kõige parema meelega võistlema. Plaan oli kohe alguses vahe sisse saada, see ka kuskil kolmandal kilomeetril juba õnnestus. Esimesed 20-30 km hoidsin tugevat tempot peal, siis andsin lõpus järele, et lõpus krambid kätte ei saaks," sõnas Vaidem.