Mägi: tuleb endast veel rohkem kätte saada

Mägi lõpetas laupäeva õhtul Teemantliiga finaaletapil 400 meetri tõkkejooksus ajaga 47,99, millega parandas viie sajandikuga oma hooaja tippmarki. Ühtlasi oli see Mägi karjääris teine kord, kui ta 48 sekundi piiri alistanud on. Tema isiklik rekord 47,82 pärineb eelmisest suvest.

"Ajalises mõttes kindlasti hea, hooaja lõppu sain veel alla 48 sekundi joostud. See loob sellise parema fooni peale puhkust uue hooaja ettevalmistuseks. Tegelikult tundsin, et sellise ajaga oleks võinud hooaega alustada, aga eks neid väljakutseid selle hooaja jooksul oli omajagu," ütles Mägi ERR-ile. "Parem ikkagi, kui vähemasti hooaja lõpuks sellise aja kirja sai."

"Pigem läksin küllaltki tavapäraselt enda jooksu tegema, arvestades veel, et jõudsin neljapäeva õhtul alles USA-sse ja jooks oli juba laupäeva hommikul. Tahtsin lihtsalt enda jooksu ära teha ja nii palju veel kehas oli jaksu ja energiat, et sain veel hooaja parima kirja," lisas kergejõustiklane.

Mägi sai kutse Teemantliiga finaaletapile kolmapäeval. "Eks ma oma tegemisi selle järgi sättisin. Paratamatult hooaja lõpus kõige lihtsam ka seda vormi hoida ei ole. Natuke nädala alguses haigestusin, aga lõpuks tuli ka sellega toime tulla," sõnas eestlane. "Mul on hea meel, et selle võimaluse vastu võtta otsustasin. Siin Haywardi staadionil jooksmine on alati eriline kogemus, sain veel ennast korra proovile panna."

Ta ütles, et 400 meetri tõkkejooksu tase on ajalooliselt kõrgel tasemel. Sel hooajal on kümme meest alla 48 sekundi jooksnud. "Ma ei ole päris kindel, et ajaloos sellist asja varem nähtud on. Usun, et seda potentsiaali lähiaastatel erinevate konkurentide näol on veel. Tuleb lihtsalt ise endast veel rohkem kätte saada ja jätkuvalt oma tegemisi kvaliteetsemaks muuta. See on see protsessi põnevam osa," sõnas Mägi.

Augustis Budapestis toimunud MM-il seitsmendana lõpetanud eestlane ütles, et võib hooajaga rahule jääda. "Hea meel on tagasi olla ja hea meel on selle üle, et eelmise hooaja väsimusmurrust suutsime päris kenasti tagasi tulla. Seda teadmatust terve aasta vältel oli päris palju ja mõnes mõttes ka see ettevalmistus läks küllaltki pikaks," ütles Mägi.

"Mõnes mõttes on küllaltki kurnav aasta olnud, aga usun, et just järgmist aastat silmas pidades on hea, et see sedasi läks. Mul ei ole küll mõtet mõelda, mis kõik oleks võinud teisiti minna, aga samas sportlasena ma ju tunnen, kui tähtsad on mingisugused valikud ja otsused. Tunnen, et tegime hooaja jooksul väga palju tarku ja õigeid otsuseid," lisas ta.

31-aastane kergejõustiklane ütles, et õpib siiamaani enda ala kohta uusi asju. "Ma arvan, et see on lihtsalt tõkkejooksu ja 400 tõkkejooksu eripära. Neid asju, mida parandada, teinekord ka peale väga head jooksu, on väga palju. Kogu see protsess on tohutult avardav," sõnas Mägi. "Loomulikult järgmist aastat silmas pidades on vajalik enda võimet veel rohkem maksma panna."

Järgmisel aastal ootavad teda ees Euroopa meistrivõistlused juuni alguses ja olümpiamängud Pariisis, mis saavad alguse 26. juulil. Mägi saab hooaega alustada füüsiliselt tervena, mis on tema sõnul juba ise suur väärtus.

"Ei tahakski üht teisest esile tõsta, aga juba võistluste nimedesse on sisse kirjutatud, kumb võistlus on erilisem. Euroopa meistrivõistlused on hea võimalus hooaja alguses hea aeg kirja saada ja olümpia on ilmselgelt olümpia," lõpetas Mägi.