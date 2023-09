Hermoso boikoteerivate mängijate koondisekutsetest: midagi pole muutunud

Hermoso oli eelmisel kuul Hispaania jalgpalli raputanud skandaali keskmes, kui riigi jalgpalliliidu president Luis Rubiales suudles teda võidukale MM-finaalile järgnenud auhinnatseremoonial vastumeelselt suule. 81 Hispaania mängijat alustasid alaliidu boikoteerimist ning keeldusid koondist esindamast, Rubiales astus lõpuks ametist tagasi ning koondise peatreener Jorge Vilda vallandati.

39 boikoti alustanud mängijat, kelle sekka kuuluvad 21 eelmisel kuul maailmameistriks kroonitud naist, teatasid eelmise nädala lõpus, et alaliit peab nende otsuse muutmiseks astuma edasisi samme. "Tehtud muudatused pole piisavad, et mängijad tunneks end ohutult ning saaks endast väljakul anda maksimumi. Usume, et praegu on õige aeg võitluseks, näitamaks, et praegune struktuur vajab muudatusi. Teeme seda, et järgmistel põlvkondadel oleks võrdsemad tingimused," teatasid pallurid.

Maailmameistrid lisasid avalduses, et soovivad Hispaania jalgpalliliidu ümberstruktureerimist, ajutise presidendi tagasiastumist, naiste jalgpalli eraldi haldava organisatsiooni loomist ning ka uut meediaosakonda.

Vilda asemel Hispaania peatreeneriks saanud Montse Tome saatis esmaspäeval aga koondisekutse 15 äsja maailmameistriks tulnud mängijale, kes lubasid boikotti jätkata. Hispaania seaduste järgi võib neid koondisekutsest loobumise järel oodata kuni 30 000 euro suurune trahv ning mitmeks aastaks litsentsita jäämine. Boikoteerivad mängijad avaldasid olukorra üle nördimust ning lubasid vajaduse korral alustada kohtuteekonda.

"Mängijad on kindlad, et see on lihtsalt järjekordne manipulatsioonistrateegia, millega meid ähvardatakse õiguslike ja majanduslike tagajärgedega. Järjekordne vääramatu tõend sellest, et isegi nüüd pole mitte midagi muutunud," kirjutas Hermoso sotsiaalmeedias. "Samad inimesed, kes paluvad end usaldada, on samad, kes kutsusid koondisesse mängijad, kes ei tahtnud, et neid koondisesse kutsutaks."

Tome jättis Hermoso koondisest välja, tuues põhjenduseks, et teeb seda mängija enda kaitsmiseks. "Väidetavalt on keskkond alaliidus piisavalt ohutu, et minu kolleegid võivad naiskonnaga liituda, aga mind jäeti minu kaitsmisele viidates välja. Kelle ja mille eest mind kaitsma peab?" küsis ründaja.

Hispaania portaal Relevo kirjutab, et mitmed Tome esmaspäevasel pressikonverentsil välja käidud laused on valed. Näiteks ütles uus peatreener, et on rääkinud kõigi põhimängijatega ja keegi neist ei andnud mõista, et nad ei taha koondisekutset; mitmed maailmameistrid lükkasid selle aga ümber, öeldes, et nad pole Tomega isiklikult veel rääkinudki.

"Kõik RFEF-is läheb üha hullemaks," kommenteeris kauaaegne Hispaania meeste koondise väravavaht Iker Casillas.