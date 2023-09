Tippsportlasena viimase maratoni jooksnud Fosti: mõnus ja rõõmus tunne on

"Olen oma jooksuga ikkagi rahul, kõrge koht. Tallinna maratonil tõesti kõrge koht. Esialgsetel andmetele, nagu ma näen, parandasin rekordit ühe sekundiga, mis on maratoni kohta päris naljakas. Võib öelda, et kordasin rekordit, aga Tallinna rada on veidi keerulisem kui Hamburgi rada, nii et võib öelda, et tegin oma elu parima maratonijooksu," sõnas Latsepov. "Oli päris huvitav jooks. 20. kilomeetril sain aafriklaste grupi kätte ja korraks tekkis lootus, et saan nendega lõpuni joosta, aga siis ikkagi jalad läksid raskeks ja pidin tempot natuke aeglasemaks võtma ja omas rütmis jooksma. Väga hea meel, et jõudsin ikka lõpuni."

Naiste võit läks Etioopiasse. Eesti naistest esimesena lõpetanud Kaisa Kukk, pidas oma jooksu rohkem seiklusrikkaks. Kuke lõpuajaks kujunes kaks tundi, 50 minutit ja 22 sekundit. "Jäin väga rahule. Kahjuks eksisin natukene rajalt, see oli halb asi. Suutsin iseendale sisendada, et saan üksi hakkama ja nii oli. Ikka juhtus seal, kukkus kell maha ja rajalt läksime valesti ühe poisiga, aga õnneks meile öeldi. Väga pikka tiiru ei teinud valesti, aga siiski," nentis naiste arvestuses neljandana lõpetanud Kukk.

Teise Eesti mehena võttis publik vastu oma tippsportlase karjääris viimase maratoni teinud Roman Fosti. Aeg kaks tundi, 22 minutit 16 sekundit andis talle kaheksanda koha.

"Väga mõnus, rõõmus tunne on, vaba tunne on. Tehtud!" õhkas Fosti. "Finišis tervelt, aga väsinuna, samas õnnelikuna. Kulges nii, et alguses nautisin, väga lihtne oli, pidin ennast tagasi hoidma. Siis hakkas raskemaks minema ja pidin üksinda jooksma. Ootasin finišit, et siis austust avaldada oma fännidele, pereliikmetele, sõpradele."