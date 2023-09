BORA-Hansgrohe mehaanik Lopman: kõige raskem osa on pikalt kodust eemalolek

Maailma tippmeeskondade hulka kuuluva Bora-Hansgrohe juures viiendat aastat töötav mehaanik Veiko Lopman selgitas ERR-ile enda rolli meeskonna sõiduvarustuse korrashoidmisel ja ütles, et kõige raskem osa töö juures on kodust eemal olemine.

Viiendat aastat Saksamaa meeskonna juures mehaanikuna töötav Veiko Lopman ütles Hispaania velotuuri 13. etapi eel ERR-ile, et tema hüppelauaks karjääris oli Eesti koondis. "Boras ja eelnevates tiimides olen olnud mehaanik tiimis. Vastutame varustuse eest, ratastest autodeni. Et ratas veereks tee peal," selgitas eestlane.

Ta ütles, et kõige pingelisemad hetked võistlustel on tavaliselt seotus suurte kukkumistega. Samas peab toime tulema ka koduigatsusega. "Kui jama on majas, siis oleme esimesed, kes tavaliselt kukkumisse jõuavad. Meie jaoks on võib-olla kõige raskem need pikad päevad ja pikalt kodust eemalolek. Nüüd ka kuu aega suurtuuril, iga päev peaaegu 12 tundi väljas olla," ütles Lopman.

Mehaanik ütles, et tema ülesanded enne starti on võistlejate jalgrattad korda panna. "Hotellist alustades pumpasime rehvid, panime rattad autokatustele. Tulime siia, panime rattad valmis soojenduspukkidele, et kutid saaksid vähe sooja sisse enne starti," sõnas Lopman.

Etapi teevad mehaanikud kaasa autoga, aga peavad koguaeg olema valmis appi tõttama. "Kui on mingi kukkumine või rehvi purunemine, siis tuleb sõitjaid aidata, et ratas ära vahetada. [Reedel] tuleb keeruline etapp, tuleb jälgida, kes jooksikutes on. Numbrid üles kirjutada ja sõidukäiku jälgida. Ja kui kuttidel pudeleid vaja on, siis mina neid jahutist võtan," ütles mehaanik. "Finišist tuleb hotelli sõita ja siis alles meie tööpäev veel algab. Siis tuleb rattad pesta ja need valmis panna järgmiseks päevaks, et kõik jälle toimiks."

Ta ütles, et BORA-Hansgrohe meeskonna tiimikeemia on suhteliselt hea. "Tippsõitjatega on suhteliselt lihtne tööd teha, kui võiks öelda. Ei ole peast suured staarid. Suhtleme minimaalselt, professionaalsel tasemel," ütles eestlane.

Sakslane Lennar Kämna tõi üheksandal etapil meeskonnale ka etapivõidu. "Eks seda kõik ootasid, kuna see oli pikk ülesõit, siis jõudsime hotelli päris hilja. Tegime väikese šampuse ja siis sellega tööpäev lõppes," rääkis eestlane tähistusest.

Endise rattasportlasena pidi Lopman tõdema, et suurtuuri nautimist tööpäevadel nii palju ei esine. "Nautimine on natuke teistmoodi, meie jaoks on need pikad päevad. Aga eks seda on alati tore kaasa elada, eriti kui tuleb mingi hea tulemus. Nii suurt nautimist ei ole," sõnas mehaanik.

Ta ütles, et hoiab Taarmäe tegemistel silma peal protokollide vahendusel. "Paar korda oleme näinud ja teretanud. Pöialt hoian ikka pihus, tal on võib-olla võimalus veel etappi proovida. Mitu mäeetappi on veel ees, kus jooksikud tõenäoliselt lõpuni ette jäävad," lõpetas Lopman.