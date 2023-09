Kreeka ralli testikatse jäetakse halva ilma tõttu ära

Autoralli MM-sarja hooaja kümnes etapp oleks pidanud alguse saama neljapäeva hommikul kell 8.01 testikatsega, kuid rallikorraldajad teatasid, et hommikused testläbimised jäävad tormiste tingimuste tõttu ära.

Korraldajad olid varasemalt teinud otsuse, et tavapärase kolme läbimise asemel saavad autod teid katsetada vaid ühe korra. Lisaks lühendati pühapäeval kell 13.15 algava punktikatse pikkust.

ERR-i spordiportaal hoiab lugejaid sündmuste käiguga kursis otseblogi vahendusel. Akropolise ralli esimene kiiruskatse algab neljapäeval kell 19.05.

Conditions aren't looking much better on the Acropolis recce today



The powerstage has already been shortened, might we see more itinerary changes? #WRC