Vips lõpetas IndyCari debüüdil 20 parema seas

Laupäeval Portlandi etapi kvalifikatsioonis 18. koha saanud Vips tõusis põhisõidus esimestel ringidel esikümne piirmaile, kuid boksipeatused langetasid ta teise kümne lõppu. Vips lõpetas 110-ringilise sõidu 18. kohal ja teenis 12 punkti.

Esikoha pälvis hispaanlane Alex Palou (Chip Ganassi), kes kindlustas ühtlasi viimase etapi eel sarja meistritiitli. Vips kaotas võitjale ringiga. Teiseks tuli rootslane Felix Rosenqvist (Arrow McLaren) ja kolmandaks uusmeremaalane Scott Dixon (Chip Ganassi). Eestlase tiimikaaslased taanlane Christian Lungaard ja ameeriklane Graham Rahal lõpetasid vastavalt 11. ja 12. kohal.

Vips osaleb ka hooaja viimasel etapil, mis toimub järgmisel nädalavahetusel Californias Laguna Seca ringrajal.

FIFTH WIN OF THE SEASON & 2023 INDYCAR CHAMPIONS!



What a day, what a weekend and what an amazing season. Thank you to everyone at @CGRTeams for making this dream come true ❤️#GoalAchieved pic.twitter.com/XBq7MdDv4p