Jüri Vips stardib IndyCari sarjas

Pärast karjääri F2 sarjas on Vips teinud tööd Põhja-Ameerika mainekaima vormelisarja nimel, testides Rahal Letterman Lanigani võistkonna masinat esimest korda mullu oktoobris Sebringi ringrajal ja seejärel ka tänavu märtsis Barberis.

Vips tänas võistkonna omanikke Bobby Rahalit ja Mike Lanigani võimaluse andmise eest. "Ma ei ole terve aasta võistelnud, nii et ootusärevus selle võimaluse ees on väga suur, aga loodan lihtsalt taas startida," sõnas eestlane.

"Saan võistkonnas kõigiga läbi ja mulle väga meeldib tiimi atmosfäär. Bobby [võistkonna omanik] on üks neist, kes annab teise võimaluse ja olen äärmiselt tänulik, et ta mulle selle annab. Loodan tuua talle, Mike'ile ja ülejäänud võistkonnale hea tulemuse."

[NEWS] Juri Vips joins Rahal Letterman Lanigan Racing as the driver of the No. 30 Honda for the two INDYCAR races at Portland and Laguna Seca.



