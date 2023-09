Jüri Vips näitas Indycari esimesel vabatreeningul head minekut

Vabatreeningu kiireim oli Vipsi tiimikaaslane Christian Lungaard, kellele järgnesid Kyle Kirkwood (Andretti; +0,1470) ja sarja liider Alex Palou (Chip Ganassi; +0,1779), vahendab Delfi.

27 võistleja seas 15. aja saanud Vips (+0,8441) edestas muuhulgas ka oma tiimikaaslast Grahal Rahali (+0,8508), kes näitas 18. aega.

"Emotsioonid on ülevad, sest pole nii tükk aega sõita saanud. Juba eile, kui autosse istusin, oli võimatu naeratust varjata, sest teadsin, et saan täna sõita," rääkis Vips pärast esimest vabatreeningut The Racerile antud intervjuus.

"Ma olen väga õnnelik, aga nüüd hakkab töö pihta, sest me ei tulnud siia 15. koha järele," lisas ta.

Portlandi etapi kvalifikatsioon saab Eesti aja järgi alguse laupäeval kell 22.30 ning võidusõidule antakse start kell 22.00.