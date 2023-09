Vips debüteerib Indycari sarjas 18. kohalt

Vips lõpetas Portlandi ringrajal kvalifikatsioonisõidu ajaga 58,7454 ning jäi teises sõidugrupis üheksandaks. Selle ajaga eestlane edasipääsu ei teeninud ning alustab pühapäeva õhtul kell 22.00 algavat võidusõitu 18. kohalt.

Kvalifikatsioonisõitude kiireim oli Vipsi tiimikaaslane Graham Rahal (58,3195), esikolmikusse mahtusid veel Scott McLaughlin (+0,330; Team Penske) ja Colton Herta (+0,1381; Andretti Autosport).

Portlandi GP on Indycari hooaja eelviimane, Vips teeb Rahal Letterman Lanigani võistkonna eest kaasa mõlemad allesjäänud etapid.

Hooaja üldliider on Alex Palou (565 punkti; Chip Ganassi Racing), teisel kohal on tiimikaaslane Scott Dixon (491), kolmandat kohta hoiab Josef Newgarden (440; Team Penske).

Vipsi endine konkurent F2-sarjas Christian Lundgaard on kõrgeimal kohal asetsev Rahal Lettermani piloot. Taanlane on hooajal kogunud 343 punkti ja hoiab kahe viimase etapi eel kaheksandat kohta. Graham Rahal on 251 punktiga 14. tabelireal, Jack Harvey on 146 punktiga 23., Conor Daly on 134 punktiga tema järel. Katherine Legge on viie punktiga 34. kohal.