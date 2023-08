Daniel Ricciardo peab järgmise etapi vahele jätma

Ricciardo käis pühapäeval operatsioonil, mille käigus paigaldati austraallase vasakusse kätte metallplaat ja kruvid. "Suured tänud kõigile, kes minuga ühendust võtsid ja tuju üleval hoidsid. See ei ole tagasilöök, vaid üks osa tagasitulekust," kirjutas Ricciardo pärast operatsiooni ühismeedias.

AlphaTauri sõsarvõistkonna Red Bulli juht Christian Horner kinnitas, et Ricciardo peab järgmise etapi Itaalias vahele jätma. "Operatsioon oli edukas. Tavalisel inimesel võtab täielik taastumine aega kuni paar kuud, aga vormelisõitjatel on sageli lühem taastumisaeg. Igatahes see on kindel, et Itaalias ta ei võistle."

Ricciardot asendab 21-aastane uusmeremaalane Liam Lawson, kes sai Hollandi GP põhisõidus 13. koha. Itaalia GP toimub eeloleval nädalavahetusel ja pärast seda sõidetakse MM-sarja järgmine etapp septembri keskel Singapuris.