Vastu seina sõitnud Ricciardo ei tee Hollandi GP-d kaasa

Esimesel vabatreeningul sõitis kiireima ringiaja välja Verstappen (1.11,852), edestades Fernando Alonsot (Aston Martin) 0,278 ja Lewis Hamiltoni (Mercedes) 0,373 sekundiga. Hollandlasest jäi vähem kui poole sekundi kaugusele ka tiimikaaslane Sergio Perez (+0,471).

Our first session of the weekend is in the books!#DutchGP #F1 pic.twitter.com/2ffx6Kv9A2 — Formula 1 (@F1) August 25, 2023

Teises sõidus jäi Verstappen napilt alla Lando Norrisele, kelle parim ringiaeg oli hollandlasest vaid 0,023 sekundit nobedam. Esiviisikusse mahtusid veel Alexander Albon (Williams; +0,269), Lewis Hamilton (+0,308) ja Yuki Tsunoda (AlphaTauri; +0,390).

Tsunoda tiimikaaslane Daniel Ricciardo sõitis teisel treeningul vastu seina. Hetk varem lõpetas samas kurvis oma sõidu Oscar Piastri (McLaren). Ricciardo hoidis pärast kokkupõrget käest kinni ning viidi täiendavaks arstlikuks ülevaatuseks haiglasse. Piastri pääses avariist vigastusteta.

Red Bull teatas reede hilisõhtul, et Ricciardo murdis kämblaluu ja ei tee Hollandi GP põhisõitu kaasa. Tema asemel sõidab hoopis Red Bulli noorteprogrammi kuuluv Liam Lawson, kes teeb F1-sarjas enda debüüdi.

Kolmas vabatreening sõidetakse Zandvoorti ringrajal laupäeval kell 12.30 ja kvalifikatsioon kell 16.00. Põhisõit algab pühapäeval kell 16.00.