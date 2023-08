Verstappen sai kodurajal kolmanda parima stardikoha järjest

Verstappen sai viimasel sessioonil kirja aja 1.10,567, millega oli paremuselt järgmisest ehk britt Lando Norrisest (McLaren; +0,537) enam kui pool sekundit kiirem. Teisest reast stardivad pühapäeval britt George Russell (Mercedes; +0,727) ja üllatuslikult Williamsi piloot Alexander Albon (+0,852).

Järgmised kohad hõivasid hispaanlased Fernando Alonso (Aston Martin; +1,187) ja Carlos Sainz (Ferrari; +1,187). MM-sarja üldarvestuses tiimikaaslase järel teist kohta hoidev mehhiklane Sergio Perez oli seitsmes (+1,313).

Ferrari piloot Charles Leclerc sõitis viimasel sessioonil barjääridesse ja pidi leppima üheksanda kohaga (+2,098). Seitsmekordne maailmameister Lewis Hamilton (Mercedes) piirdus teise sessiooniga ja sai kirja alles 13. aja.

Leclerc skidded off onto the grass and took a fairly hefty hit to the barriers



