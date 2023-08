Selgus Eesti võrkpallikoondise koosseis EM-finaalturniiriks

Koondis pidas reedel ja laupäeval viimased kontrollkohtumised, kui kahel korral saadi jagu Ukraina esindusest.

Pärast seda pidasid treenerid viimase arutelu, kellega EM-ile sõita, ütles Alar Rikberg. "Nädal enne tegime personali suurema ringiga kõigi 19 mehe puhul kaardistamise, mõeldes nii mängijate tervisliku seisundi kui üldfüüsilise seisundi peale. Ja nüüd pärast Ukraina kohtumisi oli abitreeneritega viimane arutelu, kus kõik said oma hinnangu öelda. Lõpptulemusega tuli üsna üksmeelne otsus sellise koosseisu osas," sõnas peatreener.

"Kellegi välja jätmise protsess on alati valulik, seekord oli raske ka see, et keegi ei jäänud välja põhjusel, et ta on kehv," jätkas Rikberg. "Kontrollmängudes näitasid kõik mehed end heast küljest, seega tuli valik teha mitme hea mängija vahel. Meil on seekord väga ühtlane koosseis ja see tegigi otsustamise keeruliseks. Niisugust olukorda pole Eesti koondises ammu olnud, sest mängijatel on niipalju vigastusi olnud. Nüüd on meil aega nii-öelda peenhäälestusega tegeleda ja eks lõplik olukord selgub juba EM-il."

Eesti võrkpallikoondis alustab EM-finaalturniiri 30. augustil, kui kohtub Saksamaaga.

Eesti meeste võrkpallikoondise koosseis EM-finaalturniiril:

Sidemängijad: Renet Vanker, Markkus Keel

Diagonaalründajad: Oliver Venno, Renee Teppan

Nurgaründajad: Robert Täht, Martti Juhkami, Märt Tammearu, Karli Allik

Temporündajad: Andri Aganits, Timo Tammemaa, Henri Treial, Marx Aru

Liberod: Silver Maar, Johan Vahter

Peatreener Alar Rikberg, abitreenerid Avo Keel ja Lauris Iecelenieks, füsioterapeudid Toms Zvonkvos ja Mark Leinfeld, ÜKE-treener Ott-Erik Kalmus mänedežer/statistik Märt Pajusalu.