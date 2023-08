Richardson näitas klassi ka 200 meetris, Duplantis kindlalt edasi

100 meetri jooksus maailmameistriks tulnud Sha'Carri Richardson näitas klassi ka 200 meetri eeljooksudes, kui jooksis 0,7 m/s taganttuulega päeva kiireima aja 22,16.

Tokyo olümpiamängudel pronksmedali pälvinud Gabrielle Thomas jooksis kaasmaalasest 0,1 sekundit aeglasemalt, kolmanda aja sai kirja Marie-Josee Ta Lou (22,26). Edasipääsu teenisid ka valitsev maailmameister Shericka Jackson (22,51) ning Dina Asher-Smith (22,46).

Meeste 200 meetri jooksus näitas parimat minekut 100 meetri peal pronksmedali võitnud britt Zharnel Hughes, lõpetades ajaga 19,99. Ameeriklane Kenneth Bednarek jooksis temast kaks sajandikku aeglasemalt, 100 meetri troonile tõusnud Noah Lyles lõpetas ajaga 20,05. Edasipääsu pälvis ka Tokyo olümpiamängudel kulla võitnud kanadalane Andre De Grasse (20,28).

Meeste teivashüppes pälvis edasipääsu 12 võistlejat, kelle viimaseks kõrguseks jäi 5.75. Kindla edasipääsu pälvisid maailmarekordi omanik Armand Duplantis ning mullu MM-il rootslase järel lõpetanud ameeriklane Christopher Nilsen ning Filipiinidelt pärit Ernest John Obiena.

Meeste kaugushüppes ületasid kvalifikatsiooninormi (8.15) neli hüppajat, jamaicalane Wayne Pinnock püstitas tulemusega 8.54 hooaja tippmargi. Kõik 12 finalisti hüppasid üle kaheksa meetri, viimasena pääses finaali India sportlane Jeswin Aldrin, kes lõpetas täpselt tulemusega 8.00.

Kolmapäevase võistluspäeva esimesel alal näitas kõige kiiremat minekut ameeriklanna Nia Akins, kes lõpetas naiste 800 meetri jooksu eeljooksudes ajaga 1.59,19, edestades etioopialannat Habitam Alemut 0,17 sekundi ning australlannat Catriona Bisseti 0,27 sekundiga.

Eeljooksudest pääses edasi 24 jooksjat, nende hulgas olid ka eelmise aasta MM-i finalistid Athing Mu, Keely Hodgkinson ja Mary Morra. Viimasena pääses poolfinaalidesse brasiillanna Flavia Maria de Lima ajaga 2.00,92.

Naiste odaviske kvalifikatsioonis sai parima tulemusega hakkama tänavu Euroopa mängudel kuldmedali võitnud lätlanna Lina Muze-Sirma, kes saatis oda 63 meetri ja 50 sentimeetri kaugusele. 63 meetri piiri ületasid veel austraallanna Mackenzie Little (63.45) ning jaapanlanna Haruka Kitaguchi (63.27).

Kvalifikatsiooninormi (61.50) täitsid seitse naist, tulemusega pääses finaali veel viis võistlejat. Mullu maailmameistriks tulnud australlanna Kelsey-Lee Barber pääses viimasena kvalifikatsioonivõistlusest edasi.

MM-debüüdi teinud Gedly Tugi ei jäänud enda kvalifikatsioonivisetega rahule ning astus kolmel katsel pärast viset meelega joonest üle.

Enne hommikust programmi:

Tänavu U-23 vanuseklassi Euroopa meistrivõistlustel hõbemedali võitnud Tugi teeb enda MM-debüüdi kell 12.55 algaval kvalifikatsioonivõistlusel. Reede õhtul toimuvasse finaali pääseks automaatselt tulemusega 61.50, tulemuste põhjal pääseb finaali 12 parimat kvalifikatsioonivõistlejat. Eestlanna isiklikuks rekordiks on juuli alguses Pärnus visatud 60.65.

"Tuleb hoida pea värske, ei tohi üle mõelda, endale hulle pingeid ja mõtteid peale panna. Kui suudad võistlust nautida, tuleb ka hästi välja. Ma ei kahtlegi selles, et mul on veel palju varu ega ka selles, et olen suurvõistluste tüdruk: oskan ennast suurtel võistlustel hästi kokku võtta ja miks mitte siin teha üks hea sooritus," ütles 21-aastane odaviskaja ERR-ile.

Lisaks naiste odaviske kvalifikatsioonivõistlusele lähevad hommikuses programmis muuseas starti 200 meetri jooksjad, nende hulgas äsja 100 meetri troonile tõusnud Noah Lyles ja Sha'Carri Richardson. Meeste teivashüppe kvalifikatsioonivõistlusel saab nautida erakordse Armand Duplantise sooritusi, samuti selguvad finalistid meeste kaugushüppes ja poolfinalistid naiste 800 meetri jooksus.

Õhtuses programmis selgitatakse välja maailmameistrid neljal alal, võistluspäeva lõpetab meeste 400 meetri tõkkejooksu finaal, milles läheb starti Rasmus Mägi. Finaal toimub kell 22.50.