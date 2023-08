Senine 200 meetri valitseja Noah Lyles krooniti ka 100 meetri maailmameistriks

Maailma hooaja tippmarki korranud Lylesi jaoks oli tegemist esimese täistabamusega 100 meetri distantsil. Varem oli 26-aastane ameeriklane kroonitud 200 meetri maailmameistriks (2019, 2022).

Lylesi kannul käis tihe heitlus ka ülejäänud medalite nimel. Koguni kolm meest lõpetasid ajaga 9,88, aga tuhandikud määrasid paremuse rahvusrekordi jooksnud botswanalasele Letsile Tebogole. Pronksi võttis britt Zharnel Hugnes ja esimesena jäi medalita jamaikalane Oblique Seville.

Hästi alustanud ameeriklane Christian Coleman vajus lõpuks viiendaks (9,92), kuuendaks tuli Jaapani esindaja Abdul Hakim Sani Brown (10,04), seitsmendaks keenialane Ferdinand Omanyala (10,07) ja kaheksandaks jamaicalane Ryiem Forde (10,08).

Juba poolfinaalis langes konkurentsist tiitlikaitsja Fred Kerley, kes lõpetas kolmanda poolfinaali jamaicalase Oblique Seville'i (9,90) ja botswanalase Letsile Tebogo (9,98) järel kolmandana ning aegade võrdlus tähendas 10,02 vaid üheksandat kohta.

Lisaks ei pääsenud kaheksa hulka ka Tokyo olümpiavõitja Lamont Marcell Jacobs (Itaalia), kes sai küll kirja oma hooaja tippmargi 10,05, aga sellest piisas vaid 12. kohaks.

Pärast 2019. ja 2022. aastat tuli kolmandat korda meeste 10 000 meetri jooksu maailmameistriks Uganda sportlane Joshua Cheptegei (27.51,42), kelle finišikiirendus ületas keenialase Daniel Simiu Ebenyo (27.52,60) ja etiooplase Selemon Barega (27.52,72) oma. Ainsa eurooplasena jõudis esikümnesse üheksandana lõpetanud prantslane Yann Schrub (28.07,42).

Naiste kaugushüppes teenis kindla esikoha maailma hooaja tippmargi 7.14-ga serblanna Ivana Vuleta. Ta sai seitsme meetri joone kätte juba teises voorus, kui hüppas 7.05. Võidutulemus sündis eelviimasel katsel.

33-aastane Vuleta, neiupõlvenimega Španovic, sai MM-idelt kolmanda medali. Eelmised kaks jäävad juba aastate taha (2013, 2015) ja olid vaid pronksid. Täistabamuseni oli ta varem jõudnud küll sisemaailmameistrivõistlustel (2018, 2022).

Budapestis tuli teisele kohale ameeriklanna Tara Davis-Woodhall (6.91) ja kolmandaks rumeenlanna Alina Rotaru-Kottmann (6.88). Medalist ei jäänud kaugele ka järgmised kaugushüppad: neljandaks tuli nigeerlanna Ese Brume (6.84), viiendaks itaallanna Larissa Iapichino (6.82) ja kuuendaks hispaanlanna Fatima Diame (6.82).

Meeste vasaraheite võitis üllatuslikult rahvusrekordiga 81.25 kanadalane Ethan Katzberg. Juba kvalifikatsioonis isiklikku rekordit enam kui kahe meetriga parandanud mees jätkas samas vaimus ka lõppvõistlusel, kus sai kohe avakatsel kirja 80.18, seejärel teisel katsel veel 80.02, viiendal võidutulemuse 81.25 ja kuuendal veel selle lähedase 81.11.

21-aastase sportlase karjääri senine parim saavutus oli mullune Rahvaste Ühenduse mängude hõbemedal. Küll võitis ta tänavu Pariisis Teemantliiga etapi, aga siis oli võidutulemus vaid 77.93.

Olümpiavõitja Wojciech Nowicki (Poola) pidi sedapuhku leppima hõbedaga (81.02) ja pronksi sai kodupubliku rõõmuks ungarlane Bence Halasz (80.82). Kuuendat MM-tiitlit järjest noolinud ja sellega teivashüppaja Sergei Bubka rekordit korrata soovinud Pawel Fajdek (Poola) tuli vaid neljandaks (80.00).

Naiste seitsmevõistluse maailmameistriks krooniti teist korda britt Katarina Johnson-Thompson, kes kogus kahe päevaga 6740 punkti. Ka nelja aasta eest Dohas kuldmedali kaela saanud Johnson-Thompson edestas vaid paarikümne punktiga ameeriklannat Anna Halli ja see tähistab kõigi aegade napimat esikohta MM-võistlustel.

Thompson jooksis 100 meetrit tõkkeid 13,50-ga, hüppas kõrgust 1.86, tõukas kuuli 13.64 ja jooksis avapäeva lõpetuseks 200 meetrit 23,48-ga. Liidriks kerkis Johnson-Thompson teise päeva avaalaga, kui sai kaugushüppes kirja 6.54, millele lisas veel 46.14 odaviskes ja 2.05,63 800 meetri jooksus.

Esimese päeva järel juhtinud 22-aastase Halli tulemused olid vastavalt 12,97, 1.83, 14.54, 23,56, 6.19, 44.88 ja 2.04,09.

Võrdlemisi pingeline heitlus käis ka pronksmedalile, kus koha pjedestaalil napsas hollandlanna Anouk Vetter (6501 punkti), kellele järgnesid ungarlanna Xenia Krizsan (6479), hollandlanna Emma Oosterwegel (6464) ja belglanna Noor Vidts (6438).

Meeste 1500 meetri jooksu Tokyo olümpiavõitja ja mulluse Oregoni MM-i hõbe Jakob Ingebrigtsen võitis Budapestis oma poolfinaali ajaga 3.34,98. Kiireim oli esimene poolfinaal, kus parimat aega näitas ameeriklane Yared Nuguse (3.32,69), edasi pääses veel teinegi norralane Narve Gilje Nordaas (3.32,81).

Hommikune programm:

Hispaania oli tänavusel MM-il esimene riik, kes kuldmedali pälvis, kui Alvaro Martin laupäeva hommikul 20 kilomeetri käimises võidutses. Pühapäeva hommikul tõestas Maria Perez hispaanlaste käimisvõimu, kui teenis 20-kilomeetrisel distantsi ajaga 1.26,51 samuti kuldmedali. Teiseks jäi austraallanna Jemima Montag, kolmandana lõpetas Antonella Palmisano.

Naiste 400 meetri eeljooksudes näitas kiireimat minekut Dominikaani Vabariigi jooksja Marileidy Paulino. Eelmisel aastal MM-il hõbeda teeninud Paulino lõpetas pühapäevase ajaga 49,90, olles ainus jooksja, kes eeljooksus alla 50 sekundi jooksis.

Aprillis emaks saanud valitsev maailmameister Shaunae Miller-Uibo lõpetas ajaga 52,65, mis tähistab tema hooaja tippmarki. Üldarvestuses lõpetas bahamalanna 37. kohaga.

Naiste kettaheite kvalifikatsioonivõistlusel sai kõige parema tulemusega hakkama Tokyo olümpiamängudel kuldmedali võitnud ameeriklanna Valarie Allman, kes saatis esimesel katsel ketta 67,14 meetri kaugusele. Tulemus üle 64 meetri oli piisav, et edasipääs pälvida ning ameeriklanna enam ühtegi heidet ei teinud.

Naiste 100 meetri jooksu eeljooksudes näitas kiireimat minekut ameeriklanna Sha'Carri Richardson, kes lõpetas ajaga 10,92. Edasipääsu teenis veel hooaja tippmargi autor Shericka Jackson (11,06), valitsev maailmameister Shelly-Ann Fraser-Pryce (11,01) ja Dina Asher-Smith (11,04). Kokku pääses poolfinaalidesse 24 jooksjat, kõige aeglasem neist lõpetas eeljooksu ajaga 11,28.

Meeste kõrgushüppe kvalifikatsioonivõistlusel jäi otsustavaks kõrguseks 2.28, mille ületasid muuseas valitsev maailmameister ja olümpiavõitja Mutaz Essa Barshim ning temaga Tokyo olümpiamängudel kuldmedalit jagama jäänud Gianmarco Tamberi.

Kahekordne maailmameister Grant Holloway näitas 110 meetri tõkkejooksu eeljooksudes klassi, kui lõpetas päeva kiireima ajaga (13,18). Temast väga kaugele ei jäänud ka valitsev olümpiavõitja Hansle Parchment (13,30).

Avapäeva seitsmevõistluse liidrina lõpetanud ameeriklanna Anna Hall jäi teisel võistluspäeval kaugushüppes viiendaks ning odaviskes kümnendaks, langedes sellega üldarvestuses kolmandale kohale (12,97 - 1.83 - 14.54 - 23,56 - 6.19 - 44.88; 5667 punkti). Esikohal jätkab britt Katarina Johnson-Thompson (13,50 - 1.86 - 13.64 - 23,48 - 6.54 - 46.14) 5710 punktiga, temast 26 punkti kaugusele jääb hollandlanna Anouk Vetter (13,50 - 1.71 - 15.72 - 24,28 - 5.99 - 59.57; 5684). Seitsmevõistlus lõpeb pühapäeva õhtul.

Enne hommikust programmi:

Pühapäevane võistluspäev algab naiste 20 km käimise finaaliga, staadioni peal algab päev naiste kettaheite kvalifikatsioonivõistlusega. Muuseas peetakse veel 400 meetri eeljooksud, meeste kõrgushüppe kvalifikatsioonivõistlus, naiste 100 meetri jooksu eeljooksud ning meeste 110 meetri tõkkejooksu eeljooksud.

Kõrgetasemelise meeste 400 meetri tõkkejooksu eeljooksud algavad kell 12.25, Rasmus Mägi läheb starti teises jooksus. Esimeses jooksus on rajal Tokyo OM-i pronks Alison dos Santos, kolmandas jooksus stardib maailmarekordi omanikust olümpiavõitja Karsten Warholm.

"Ei ole veel täpselt kõike üle vaadanud, aga eks see jaotus on olnud küllaltki tavapärane. Minu eesmärk on oma rütm välja joosta ja kui kuskil õnnestub energiat kokku hoida, siis proovin seda ka teha," ütles Mägi ERR-ile.

Lisaks jätkub pühapäeval naiste seitsmevõistlus, milles näitas avapäeval parimat minekut ameeriklanna Anna Hall (12,97 - 1.83 - 14.54 - 23,56; 3998 punkti).

Otseülekanne õhtusest programmist algab ETV2-s ja ERR-i spordiportaalis kell 17.30. Täpsemalt saab ajakavaga tutvuda siin.

Ajakava:

Hommikune programm:

08.15 N 20 km käimine

10.00 N kettaheite kvalifikatsioon, A-grupp

10.35 N 400 m jooks, 1. ring

10.50 7-võistlus: kaugushüpe

11.25 M 400 m jooks, 1. ring

11.30 N kettaheite kvalifikatsioon, B-grupp

11.35 M kõrgushüppe kvalifikatsioon

12.25 M 400 m tõkkejooks, 1. ring (Mägi)

13.00 7-võistlus: odavise, A-grupp

13.10 N 100 m jooks, 1. ring

14.05 M 110 m tõkkejooks, 1. ring

14.05 7-võistlus: odavise, B-grupp

Õhtune programm:

17.35 M 100 m jooksu poolfinaalid

17.55 N kaugushüppe finaal

18.05 N 1500 m jooksu poolfinaalid

18.35 M 1500 m jooksu poolfinaalid

18.50 M vasaraheite finaal

19.00 7-võistlus: 800 m jooks

19.25 M 10 000 m jooksu finaal

20.10 M 100 m jooksu finaal