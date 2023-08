Gedly Tugi jättis end MM-debüüdil tulemuseta

Budapesti kuumades tingimustes ei jäänud Tugi rahule ühegi enda kvalifikatsiooniviskega, astudes kolmel katsel meelega joonest üle.

"Ma ei oska öelda, miks just täna see potentsiaal kasutamata jäi. Tunne oli hea, ilm on ilus, võib olla olen selle hea tunnetuse lihtsalt ära kaotanud," ütles Tugi peale võistlust ERR-ile.

"Pigem jäigi asi tehnika taha, tunnetust polnud, õlg on ka natukene imelik olnud. Eks pärast teeme korraliku analüüsi. Tribüüni pealt anti tehnilisi soovitusi, aga võistluse käigus suuri muutusi on raske teha," sõnas Gedly Tugi.

Naiste odaviske kvalifikatsioonis sai parima tulemusega hakkama tänavu Euroopa mängudel kuldmedali võitnud lätlanna Lina Muze-Sirma, kes saatis oda 63 meetri ja 50 sentimeetri kaugusele. 63 meetri piiri ületasid veel austraallanna Mackenzie Little (63.45) ning jaapanlanna Haruka Kitaguchi (63.27).

Kvalifikatsiooninormi (61.50) täitsid seitse naist, tulemusega pääses finaali veel viis võistlejat. Mullu maailmameistriks tulnud australlanna Kelsey-Lee Barber pääses viimasena kvalifikatsioonivõistlusest edasi.