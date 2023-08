Kevin Saar: loodan USA-s enda arengut jätkata

Quadide klassis võidutses Karl Robin Rillo. Võistlusel osales ka äsja USA-st naasnud ja seal edukalt võistelnud Kevin Saar, kes ajavahe ja reisiväsimuse tõttu jättis võistluse küll pooleli jättis.

Viiekordne Euroopa meister Saar loodabki karjääri jätkata USA-s. "Aasta kokkuvõttes üheksas koht ja esimese mitteameeriklasena suutsin ka poodiumile tulla etapil. Ülipõnev kogemus ja loodan, et saan tagasi minna, et arengut jätkata," ütles Saar ERR-ile.

"See võistlus ja atmosfäär, mis seal on. Nii palju osalejaid ja ainult quadid nädalavahetuse jooksul. 300-400 quadi nädalavahetusega on midagi uut ja see on väga põnev," lisas motosportlane.

MX Open klassi esimest võistlussõitu asus stardi järel juhtima Kutsar, talle järgnesid Andero Lusbo, ajasõidu kiireim Krestinov ja Tanel Leok. Kutsar võttis juba avaringil üles hea tempo ning küsimus oli pigem selles, kes teise koha võtab. Pärast kõva lahingut suutis Leok ikkagi enda paremuse maksma panna ning Kutsari järel lõpetada, kolmandaks jäi Lusbo.

Teist sõitu asus stardi järel taas juhtima Kutsar, talle järgnesid Krestinov ja Leok. Kaks ringi enne lõppu suutis Krestinov endas jõudu leida ning püüdis kiirelt Kutsari kinni ja suutis temast ka mööda sõita. Viimasel ringil tuli Krestinovil kohta ainult hoida. Kutsar tuli finišisse teisena ja Leok kolmandana. Lusbo lõpetas sõidu neljandana ja Kahro viiendana.

Etapi kokkuvõttes teenis 47 punktiga esikoha Kutsar. Teise koha sai 42 punktiga Leok ja kolmanda koha 38 punktiga Andero Lusbo. Enne viimast etappi hoiab 161 punktiga liidrikohta Leok. Teisel kohal on 159 punktiga Kutsar ja kolmandal kohal 138 punktiga Krestinov.

MX2 klassi etapi kokkuvõttes teenis esikoha 47 punktiga Tilk, samade punktidega jäi teiseks Michelis. Kolmas oli etapi kokkuvõttes 40 punktiga Pärn. Sarja kokkuvõttes on esikohal 147 punktiga Tilk, teisel kohal on 141 punktiga Pärn ja kolmandal kohal 95 punktiga soomlane Miska Kumaja.