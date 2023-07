Kevin Saar jõudis USA sarjas esmakordselt pjedestaalile

Pleasure Valley rada hakkas Saarele istuma kohe hommikuses ajasõidus, kus ta sai kirja tänavuse hooaja ühe parema tulemuse, olles seitsmes. Parimat aega näitas sarja ülivõimas liider Joel Hetrick.

"Kvalifikatsioonides olid raja- ja ilmaolud veel väga head. Rada mulle meeldis ja sõitsin välja seitsmenda ringiaja, mis on hooaja parim kvalifikatsioonikoht. Samuti oli kaotus liidritele väiksem, kui kunagi varem," muljetas Saar.

Kui kvalifikatsioonis said mehed sõita suurepärasel rajal, siis võistlussõidud toimusid juba suure poriga. Avasõitus oli Saar stardi järel üheksandal kohal, kuid raskel ja porisel rajal suutis ta pidevalt oma kohta parandanda ja jõudis finišisse neljandana. See on senitema parim sõidutulemus Pro klassis. Esikoha teenis Bryce Ford, teine oli Joel Hetrick ja kolmas Cody Ford.

"Enne esimest sõitu oli natukene vihma tulnud, kuid rada veel päris hea," kommenteeris Saar. "Esimeses sõidus olin üheksandal kohal, kui järsku hakkas vett kallama ja tuul tormama. Minutitega olid rajal suured lombid – võtsin teadlikult hoogu maha, et finišisse jõuda. Sõidu lõpuks tõusin neljandale kohale!"

Teises sõidus õnnestus Saarel start paremini ja ta pääses kohe kuuendale kohale. Mõne ringiga tõusis ta juba viiendaks, kuid seejärel suri tsikkel kurvis välja ja Saar langes tagasi kuuendale kohale. Sellel kohal sõitis ta kogu ülejäänud sõidu kuni finišini. Esikoha võttis teises sõidus Chad Wienen, teine oli Bryce Ford ja kolmas Jeffrey Rastrelli.

"Täpselt meie teiseks sõiduks hakkas taas sadama. Teist sõitu alustasin kuuendal kohal ja mõne ringi pärast tõusin viiendale kohale. Poole sõidu peal suri masin kurvis välja ja langesin koha võrra, aga õnneks sain enne suuremat gruppi uuesti minema," ütles eestlane. "Probleeme valmistas mul märgade ja poriste kinnastega gaasirulli keeramine, kuid suutsin sellel kohal sõidu ka lõpetada."

Etapi kokkuvõttes tuli Saar kolmandale kohale. Esikoha teenis Bryce Ford ja teine oli Chad Wienen. Sarja kokkuvõttes on Saar 162 punktiga kümnendal kohal. Liider on 345 punktiga Hetrick, teisel kohal asub 304 punktiga Bryce Ford ja kolmandal kohal 283 punktiga Wienen.

"Selliste oludega võisteldes on küll vaja palju õnne, kuid kõige tähtsam on suuremate vigadega lõpuni tulla, mis mul õnnestus," lausus Saar. "See kõik ei ole veel siiani kohale jõudnud ning sõnadest jääb lihtsalt puudu kirjeldamaks, mida ma sisimas tunnen. Seda päeva jään ma elu lõpuni mäletama ja selle eest olen tänulik oma perele ning kõikidele toetajatele!"

Järgmine etapp sõidetakse 22.-23. juulil Briarcliffi rajal.