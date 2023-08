Morozov: esikolmik oli minimaalne eesmärk

Eelmisel aastal U-20 maailmameistrivõistlustel pronksi võitnud Viktor Morozov saabus sama vanuseklassi Euroopa meistrivõistlustelt tagasi kodumaale kirkaima medaliga. Sellele lisaks veel uus isiklik ning Euroopa U-20 hooaja tippmark.

"Olen väga-väga rõõmus. Ja tead, see tunne, et kõik on tehtud, eesmärk on tehtud ja nüüd vaba tunne, et ikka olen kuldmedaliga, väga hea meel ja väga rahul olen," rääkis Morozov.

U-20 EM medaleid on Morozovil nüüd kaks, kui tunamullu võitis ta kodupubliku ees Tallinnas ka pronksi. "Need kaks medalit on väga erinevad, sest Tallinnas olin väike laps, kes lihtsalt tuli. Eesmärk oli lihtsalt näidata head hüpet, mis võiksin teha, üle 16 meetri ja nii tuli ka. Kodupubliku ees rõõm võistelda. Aga praegu Jeruusalemmas olin favoriit ja tulin sellise mõttega, et esikolmik on minimaalne eesmärk," võrdles Morozov kahe erinevat medalit.

Tänavu talvel USA-sse õppima ja treenima siirdunud kolmikhüppaja võistlushooaeg on selleks aastaks lõppenud. "Hooaeg on lõppenud, ma võitlesin alates jaanuarikuust. Kaheksa kuud olen võistelnud, olen väga väsinud. Olen väga rõõmus, et oma tippmarki näitasin, seda kõige olulisemal võistlusel. Järgmised kaks nädalat puhkan ja juba sel kolmapäev lähen tagasi USA-sse, puhkan seal natukene," lõpetas Viktor Morozov.