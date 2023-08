EOK premeerib tiitlivõistlustel medaleid võitnud noori kergejõustiklasi

Kuldmedali võitnud kolmikhüppaja Viktor Morozov saab preemiat 4000 eurot ning tema treener Petros Kyprianou 2000 eurot. Kõrgushüppes hõbemedali võitnud Elisabeth Pihela teenib 2000 eurot ning tema treenerid Grit Šadeiko ja Ott-Erik Kalmus mõlemad 500 eurot.

Eesti Olümpiakomitee president Urmas Sõõrumaa rõõmustas, et kergejõustiklased püsivad jätkuvalt medalilainel "Viktor ja Elisabeth on juba mitmekordsed tiitlivõistluste medalistid, kellel on suurvõistluste närvi ja oskust teha parimaid hüppeid just kõige tähtsamatel mõõduvõttudel. Soovin teile tulevikutegemistes õnne ja edu! Suur tänu ka teie taustajõududele, kes teie edu nimel teid aitavad ja motiveerivad!" sõnas Sõõrumaa.

Rahvusvaheliste tiitlivõistluste medalipreemiad määratakse vastavalt EOK täitevkomitee kinnitatud korrale. Selle kohaselt on olümpiaaladel juunioride Euroopa meistrivõistlustel kuldmedali võitmise korral sportlase preemia suuruseks 4000 eurot, hõbemedali korral 2000 eurot ja pronksmedali korral 1000 eurot. Medalivõitjate treenerite preemia on pool sportlasele makstavast summast.