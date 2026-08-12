Morozovil ei õnnestunud lõppvõistlusele pääsuks vajalikku sooritust teha

Morozov alustas 15.32-ga, sai seejärel kirja oma parimaks jäänud 15.85 ja lõpetas kvalifikatsiooni 15.59-ga. Tänavu on ta mitmel korral ületanud ka 16 meetri joone, sealjuures saanud juuni lõpus Jõhvis tuule toel kirja 16.55. Määrustepärastes tingimustes on Morozovi hooaja tippmark 16.38.

Sellise tasemega hüpped viinuks Birminghamis kindlasti lõppvõistlusele, sest viimasena pääses sinna 16.06-ga. Siiski oli Morozovi tulemus selgelt parem kui mõne nädala eest Eesti meistrivõistlustel Pärnus (15.17).

17 meetri joone ületas kaks meest: portugallane Pedro Pichardo (17.16) ja itaallane Andy Diaz Hernandez (17.05).

Kaugushüppe lõppvõistlus on kavas laupäeval, 15. augustil.