Hõbemedalist Pihela: medalile ma nii väga ei keskendunudki

"Mul on väga hea meel selle üle. See on minu teine juunioride Euroopa meistrivõistluste medal. Seekord on see hõbe, mis on parem kui eelmine kord. Kindlasti tähendab see mulle palju rohkem kui eelmine medal," vastas Pihela, kui temalt uuriti, mida hõbemedali võitmine talle tähendab.

Pihela sõitis U-20 EM-ile eesmärgiga hüpata isiklik rekord, mida Jeruusalemmas ei sündinud. Pihela lisas, et medalile ta nii väga ei keskendunudki, pidades tähtsamaks isiklikku rekordit.

"Arvan, et see on tingitud sellest, et kui olin 1.88 ületanud, juba teadsin, et mul on hõbemedal käes. Siis emotsioonid said natukene võitu ja tehniliselt võib-olla lagunes natuke ära," andis Pihela mõista, miks isiklikku rekordit juunioride EM-il ei tulnud.

Värske hõbemedalist ütles, et 30-kraadises kuumuses võistlemine polnud midagi rasket, sest ettevalmistav treeninglaager toimus Türgis, kus temperatuur küündis isegi 40 kraadini.

Pihela kindlustas koha ka peagi algavatel maailmameistrivõistlustel, mille üle on tal väga hea meel. "See on minu jaoks väga oluline. Arvan, et see on iga sportlase jaoks väga oluline saavutus. Ma ei lähe sinna küll suurte eesmärkidega - üritan oma ära teha," ütles Pihela ERR-ile antud intervjuus.

Euroopa U-20 meistriks krooniti mullustel täiskasvanute Euroopa meistrivõistlustel pronksi võitnud 18-aastane serblanna Angelina Topic (1.90), kes teenis kulla vaid nelja hüppega ja 1.92 kõrgust enam proovima ei läinudki.