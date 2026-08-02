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Piljardi juunioride EM-hõbe: ettevalmistus oli sel aastal väga kõva

Snuuker ja piljard
Sander Tamm
Sander Tamm Autor/allikas: Kuvatõmmis
Snuuker ja piljard

Piljardi juunioride Euroopa meistrivõistlustel hõbeda võitnud Sander Tamm tegi oma esimese individuaalmedaliga karjääris järgmise sammu.

Juuli keskel Sloveenias toimunud Euroopa meistrivõistlustel teenis Sander Tamm U-19 vanuseklassi 10-palli arvestuses teise koha. Osalejaid oli rekordiliselt 36-st riigist ning seetõttu muutus võistluste graafik väga tihedaks.

"Sai sooritusega väga rahule jääda, eeltöö sellele oli väga korralik, nii mentaalne kui füüsiline pool. Ma arvan, et see oli võidetud hõbe, mitte kaotatud kuld," rääkis Tamm ERR-ile.

EM-iks valmistumine nõuab aega, tahet ja kannatust. "Muidugi väga palju aega laua taga, aga muidugi ka teised tegurid, mis tegelikult mängivad piljardimängus väga palju rolli: füüsiline pool, et laua taga vastu pidada ning ka mentaalne pool, et mängule vastu astuda. See ettevalmistus oli sel aastal väga kõva," kinnitas Tamm.

Kristjan Kuusik on 17-aastase Tamme treener olnud üle kolme aasta. Tema arvates ei jää see kindlasti poisi parimaks saavutuseks. "Tähtis ei ole siinkohal, milline medal või koht, vaid just see suhtumine ja see, et Sander on praegu võimeline Euroopas absoluutselt kõigi omavanustega mängima. See on kindlasti väga hea kombinatsioon töökusest ja näljast või tahtest võita," tõdes Kuusik.

Järgmised võistlused toimuvad augusti lõpus. "Lähen Trevisosse Euroopa karika etappidele ning aasta lõpus on Eesti meistrivõistlused meeste arvestuses, kus kindlasti soovin näidata väga head taset," lõpetas Tamm.

Toimetaja: Anders Nõmm

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