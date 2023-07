Hamilton edestas Ungari GP kvalifikatsioonis Verstappenit

Tegemist oli 38-aastase briti esimese parima stardikohaga pärast 2021. aasta Saudi Araabia GP-d ja ühtlasi lõpetas see 33-etapilise seeria, mille jooksul ei jõudnud Mercedese piloot kordagi parimale stardikohale.

Tegemist oli tema karjääri 104. parima stardikohaga, millega Hamilton kasvatas tippmarki. Samuti on rekordiline näitaja üheksas parim stardikoht Hungaroringil - mitte ükski sõitja pole ühel kindlal ringrajal nii palju parimat startikohta teeninud.

"Viimased poolteist aastat on olnud hullud, nii et ma olen karjumisest hääle kaotanud," kommenteeris Hamilton oma häälekat reageeringut mahatulemisringil. "Ma olen nii tänulik esikoha eest, sest tiim on teinud nii kõvasti tööd. Oleme pingutanud nii palju, et viimaks parimale stardikohale jõuda ja tundub nagu juhtunuks see esimest korda."

Hamiltonile ja kahel esimesel sessioonil parimat aega näidanud Verstappenile järgnesid McLareni sõitjad Lando Norris (+0,085) ja Oscar Piastri (+0,296), viiens oli Zhou Guanyu (Alfa Romeo; +0,362) ja kuues Charles Leclerc (Ferrari; +0,383).

Verstappeni võistkonnakaaslane ja MM-sarja hetke teine mees Sergio Perez pidi leppima üheksanda kohaga (+0,436) ehk kohe sarja kolmanda mehe Fernando Alonso (Aston Martin; +0,426) järel.