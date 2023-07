Pettunud Tänak: võistlusmoment on läinud, aga katsume ralli ikka ära sõita

"Juba eelmine päev oli aru saada, et on midagi - mitte valesti, aga imelikku. Eks mingid kahtlused olid, aga vabatahtlikult ei tahetud kohe enne testikatset mootorivahetust teha. Viga on teada, aga miks [see juhtus], ei oska öelda," sõnas Tänak lõunal Delfi Spordile.

"Sellisel kiirel rallil võistlusmoment on kindlasti läinud. Katsume ralli ikka ära sõita," tõdes Tänak.

M-Spordi sõitja sõnul ei aita eesootav nädalavahetus valmistuda ka kahe nädala pärast algavaks Soome ralliks. "Soome on ilmselgelt väga erinev ralli võrreldes Eestiga. Ega täna mingit põhjust, miks sõita, on raske välja tuua. Olukord on kahjuks selline," lisas Tänak.

Rally Estonia algab Tartus täna kell 20.05 lähte saava lühikese publikukatsega.