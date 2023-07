Tänak: nüüd pole peale ralli lõpu enam midagi oodata

Neljapäeval viieminutilise ajakaristuse saanud Tänak hakkas seejärel üldarvestuses tasapisi üles liikuma ning möödus enne laupäevasele hoolduspausile minekut WRC2 klassi parimatest Andreas Mikkelsenist ja Sami Pajarist, tõustes kaheksandale kohale.

Nüüd on M-Spordi sõitja aga eikellegimaal, sest tema ees olev Toyota piloot Takamoto Katsuta on kolme ja poole minuti kaugusel.

"Nüüd on põhimõtteliselt kõik saavutatud, enam pole midagi püüda." rääkis Tänak lõunapausil WRC otseülekandes. "Nüüd ootame ralli lõppu. Peame lihtsalt ülejäänud katsed lõpuni sõitma ja lootma, et finiš tuleb ruttu. Siin pole midagi ka testida, sest Soome ralli on nii erinev. Kiirus on küll sarnane, aga kõik muu on erinev. Eesti ralli on üsna lihtne, igal pool saab kurve laialt võtta, on mõned ehitatud hüpped, aga Soome ralli leiab aset kivide vahel, see on vertikaalne ja tehniline ehk on suurem väljakutse."

Kalle Rovanperä võitis kõik laupäeva hommikul toimunud katsed ja kerkis napi eduga liidriks, tema järel teisel kohal olnud Thierry Neuville'il purunes vahetult enne hoolduspausile minekut rehv ja nii suurenes kahe sõitja vahe 20 sekundile.

"Sellest on natuke kahju, aga me ei oleks saanud midagi teha. Peame siit edasi minema," tõdes belglane. "Nautisin katseid, üritasin oma eilset rütmi hoida. Kui rehv poleks purunenud, oleks olnud perfektne läbimine. Meid ootavad lühikesed, keerulised katsed. Peame jälle kõvasti suruma, et oma teist kohta hoida. Ka Kallel võib rehv puruneda - kunagi ei tea. Peame kiiresti sõitma ja vigu vältima."

"Oli hea hommik, nautisin katseid väga," rääkis Rovanperä. "Täna oli meil ka parem stardipositsioon, on natuke lihtsam. Eile ei sõitnud ma väga puhtalt, ei püsinud sõidujoones. Strateegia pärastlõunaks on sama: ma ei pea midagi hullu tegema, aga kuna tunnetus on hea, sõidan nii nagu tavaliselt."