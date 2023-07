Tänak: meil ei ole mitte midagi kaotada

Neljapäevase viieminutilise ajakaristuse järel võis Ott Tänak Rally Estonia enda jaoks esikoha mõttes maha kanda. Sellest hoolimata suutis ta nii palju keskenduda, et pakkus koos Martin Järveojaga Eesti rallifännidele naudingut oma mehe kiirest sõidust.

Reedesest seitsmest kiiruskatsest võitsid Tänak ja Järveoja viis. Eriti võimas oli ülekaal päeva esimesel, Peipsiääre katsel, kus Thierry Neuville'i edestati viie, kõiki järgmisi aga vähemalt üheksa sekundiga.

"Meil tegelikult ei ole sellist kiirust, nagu me praegu sõidame. Teised ilmselgelt sõidavad selleks, et kindlalt ralli lõpuni ka tulla. Ja üritavad leida nii-öelda head suhet või head rütmi. Aga meil ilmselgelt on olukord natukene teine, kus ei ole mitte midagi kaotada. Tavaliselt päris esimest katset nii-öelda punktikatse tempos ei sõida," selgitas Tänak.

"Sellise suhtumisega, kus ei ole mitte midagi kaotada, siis on võimalik neid katseid võita küll, jah. Aga kui kaugele nii sellega välja purjetad, seda on raske öelda hetkel," lisas 2019. aasta maailmameister.

Päeva teisel poolel hakkas oma positsiooni parandama peamise teepuhastaja rollis olnud MM-sarja liider ja valitsev maailmameister Kalle Rovanperä. Ta võitis ralli viienda ja kuuenda kiiruskatse. Reede õhtuks on Rovanperä halvale stardipositsioonile vaatamata Rally Estonia liider. Thierry Neuville'i ees on soomlasel kolmesekundiline edu.

"Ma pole autos nii enesekindel, kui eelmistel Rally Estoniatel. Oleme püüdnud teede puhastajatena pidamist leida. Ja auto võib mõnikord olla veidi "laisk" ja mitte kõige täpsem. Aga ma arvan, et auto tundub siiski hea ja antud olukorras, keeruliste teede puhastajatena, teeme oma parima," lausus soomlane.

Mõningane üllatus on olnud Thierry Neuville'i konkurentsivõime. Belglane tunnistas, et rallieelsete testide järel tundusidki asjad hästi, kuid tõelise teadmise andis reedene päev. Neuville on praegu teine. Ta edestab soomlasest tiimikaaslast Esapekka Lappit 9,2 sekundiga.

Neuville ütles, et Hyundai masin on võrreldes eelmiste aastatega Rally Estonial oluliselt mugavam. "Autos on tunne kindlasti parem. Auto käitumine on palju ettearvatavam, meil on oluliselt rohkem kaitset ja ma arvan, et see oli asi, kus mina ja Ott olime oma sõidustiili mõttes täiesti erinevad. Pidin alati tegema kompromissi. Aga nüüd, Esapekkaga oleme mõlemad asju suunamas samale poole ja ma arvan, et see tingib vahe ja annab mulle kindlasti sellisel rallil rohkem enesekindlust," rääkis Neuville.

Tänak katsevõitudest hoolimata üldarvestuses esikümnesse ei kuulu. Karistuse tõttu kaotab ta Rovanperäle nelja minuti ja 47 sekundiga. Rally1-sõitjatest pole raja kõrvale jäänud seni keegi.

Väga põnev heitlus käib WRC2 klassis, kus pjedestaalile üritavad jõuda ka kolm eestlast – Egon Kaur, Robert Virves ja Georg Linnamäe. Reede järel on neist kõrgeimal kohal, viies Linnamäe. Klassi juhtivale Andreas Mikkelsenile kaotab ta minuti ja üheksa sekundiga. Virves on viies ja Kaur seitsmes. WRC2 arvestuses suurepäraselt alustanud Oliver Solberg oli sunnitud katkestama.

Laupäeval on Rally Estonial kavas üheksa kiiruskatset.