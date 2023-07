Enok jätkab U-23 EM-il kolmanda kohaga, kaugushüppes jäi napilt teiseks

100 m tõkkejooks

Enok läbis tõketega staadionisirge 1,2-meetrise vastutuule juures ajaga 14,05, mis tähistas tema isiklikku rekordit, ületades senise tippmargi nelja sajandikuga. Võrreldes isikliku rekordi (6165) graafikuga tootis see siiski miinust, sest juunis Austinis oli lubatust tugevam taganttuul.

Esimese ala järel võttis eestlanna sisse üheksanda koha, kaks paremat olid koduareenil võistlevad soomlannad Vilma Itälinna (13,39) ja Saga Vanninen (13,50).

Kõrgushüpe

Rekordilainel jätkas Enok ka järgmisel alal, kui nihutas tippmargi 1.77 peale. Tõsi, sisetingimustes on eestlannale alistunud ka tulemus 1.78, aga väljas oli jäänud seni laeks 1.75.

Enok läbis veatult kõrgused 1.62, 1.65, 1.68, 1.71 ja 1.74. 1.77 alistus teisel katsel, kõik kolm üritust 1.80 peal ebaõnnestusid.

Kindla alavõidu teenis 1.89-ga hollandlanna Sofie Dokter, kes ühtlasi püstitas U-23 vanuseklassi rahvusrekordi. Enokist enamat suutsid ka šveitslanna Katelyn Adel ja soomlanna Neea Käyhkö (1.80).

Kahe ala järel kerkis Enok 1912 punktiga neljandaks, esikolmiku moodustavad Dokter (2078), Vanninen (1991) ja Adel (1920). Võrreldes rekordigraafikuga on Enok 17 silmaga miinuses.

Kuulitõuge

Kuulitõukes eestlanna enam isiklikku rekordit ei püstitanud ja sai enda parimal katsel hakkama tulemusega 11,94, mis jääb tema karjääri parimast tõukest 28 sentimeetri kaugusele. Esimesel katsel tõukas Enok kuuli 11,67 meetri kaugusele, kolmandal katsel ta tulemust kirja ei saanud.

Kindla esikoha võttis Vanninen, kes püstitas 15.36-ga uue isikliku rekordi, teiseks jäi kreeklanna Anastasia Ntragkomirova tulemusega 14.14. Veel viis mitmevõistlejat tõukasid kuuli kaugemale kui 13 meetrit.

Enok langes kolmanda ala järel neljandalt kohalt viiendaks ja on kogunud kokku 2569 punkti, neljandaks kerkis sakslanna Jenna Fee Feyerabend, kes on kogunud 2578 silma. Vanninen tõusis võimsa kuulitõuke järel 2876 punktiga esikohale, Dokter on 2851 punktiga teine ning Adel 2605 punktiga kolmas.

200 meetri jooks

200 meetri jooksus sai Enok hakkama enda kolmanda isikliku rekordiga, kui lõpetas ajaga 24,01, edestades enda senist isiklikku tippmarki 0,19 sekundiga. Enok jäi ala peale kokkuvõttes teiseks, kiireima aja jooksis hollandlanna Sofie Dokter, kes ületas finišijoone ajaga 23,92.

Kuulitõuke järel viiendaks langenud eestlanna tõusis võimsa isikliku rekordiga üldarvestuses 3549 punktiga kolmandaks, esikoha hõivas Dokter, kes on kogunud 3839 punkti, teisena jätkab 3826 punktiga Vanninen.

Kaugushüpe

Enok alustas teist võistluspäeva kaugushüppes teise kohaga, kui tõukas end esimesel katsel 6 meetri ja ühe sentimeetri kaugusele. Teisel katsel sai ta tulemuseks kirja 5.89, kolmandal katsel hüppas ta 5.91.

Enokist parema tulemusega sai hakkama vaid Vanninen, kes edestas eestlannat ühe sentimeetriga, kolmandaks jäi Dokter 5.95-ga.

Kokkuvõttes on Enok 4402 punktiga kolmandal kohal ning on enda isikliku rekordi graafikust 108 punkti kaugusel. Esikohal jätkab 4682 punktiga Vanninen, Dokter on 4673 silmaga teisel kohal.

Seitsmevõistlus jätkub reedel kell 17.00 odaviskega.

Pippi Lotta Enoki isikliku rekordi graafik (Austin, 2023): 13,76* (1013) - 1.75 (1929) - 12.22 (2605) - 24,20 (3567) - 6.30** (4510) - 46.65 (5305) - 2.17,36 (6165).

Isiklikud rekordid: 14,09 - 1.75 (sees 1.78) - 12.22 - 24,20 - 6.65 - 48.66 - 2.17,36.

* Taganttuul +3,2 m/s

** Taganttuul +4,2 m/s