Nädala alguses tarkusehambaga heidelnud Enok: läksin võistlusele ootusteta

Enok lõpetas seitsmevõistluse avapäeva kolme isikliku rekordiga ning läheb reedesele võistluspäevale vastu 3549 punkti ja kolmanda kohaga.

"Kusjuures läksin võistluspäevale vastu täiesti ootusteta, sest neli päeva tagasi läks mul tarkusehammas paiste, tekkis põletik. Siis olingi kodus, haige inimese tunne oli. Mõtlesin, et kuidas nii, misasi see on. Sain põletiku alla tänu hambaarstile, aga olen igati rahul," sõnas Enok pärast võistluspäeva.

Mitmevõistleja ütles, et oli 100 meetri tõkkejooksu järel 1,2-meetrise vastutuule tõttu õnnetu. "Tean, et kiirus on praegu päris hea. Kahju, et vastutuul suutis veidi ära rikkuda, aga tingimused on kõigil võrdsed, mis seal ikka," sõnas Enok.

"Kõrgushüppega üllatusin täiesti, et olin võimeline täna 1.77 hüppama. Sellega olen igati rahul. Kuulis ei ole seda jõudu, ei tundnud ennast ka hästi. See on täitsa okei. 200 meetris ei jäänud muud üle kui joosta," võttis mitmevõistleja võistluspäeva kokku.

Seitsmevõistlus jätkub reedel kell 10.15 kaugushüppega.