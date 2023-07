Mailis Pokk arendab Tartus tüdrukute korvpalli

Tartus toimuvasse neljapäevasesse laagrisse on kutsutud alla 12-aastaste ja alla 14-aastaste vanuseklassi kuuluvad tüdrukud. Neid juhendavad erinevad treenerid, esmaspäeva hommikul viis harjutuskorda läbi Toomas Annuk.

Eesti naiste koondise raudvara Mailis Pokk on oma mitmekülgsuse ja aktiivsuse poolest tuntud. Tema tõi laagriseltskonna kokku, aitab trennide läbiviimasel ja pakub tüdrukutele ka vajalikku eeskuju.

"Tüdrukutel ei ole sellist asja varasemalt tehtud. Ei ole minu ajal seda tehtud. Ainuke võimalus, kus meil oli koguneda erinevate tüdrukutega üle Eesti, oli koondis," lausus Pokk ERR-ile.

"Kui sa olid koondise tasemel mängija, siis seal oli sul võimalus kokku tulla. Aga niimoodi, et päris avatud laager kõigile – sellist ei ole mitte kunagi olnud. Ja see on täna esimene üldse Eestis, mis keskendub ainult tüdrukutele."

Pokk ise jätkab sügisel mängimist Poola kõrgliigas Poznani klubis. Selle naiskonnaga liitus 31-aastane ääremängija eelmise hooaja keskel.

"Mis mind ikkagi kutsub sinna tagasi, on Poola liiga tase, mis on üldse Euroopas väga kõrge," ütles Pokk. "Meil on liigas Euroliiga klubi ja EuroCupi naiskonnad. Samuti meie enda klubi siht on EuroCupi minna kas järgmine hooaeg või siis peale seda."

"Ma ei ole mitte ükski hooaeg olnud puhtalt korvpallimängija. Minuga kuidagi käib see kaasas, et tahan ka miskit selle kõrvalt teha. Ja järgmisel hooajal aitan kindlasti kaugelt kaasa siin Tartu naiste ja tüdrukute püramiidi ehitamisel. Lisaks veel mõned sotsiaalmeedia kohustused, mis on seotud naiste korvpalli arendamisega."