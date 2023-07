Pühapäeval saab Pärnus alguse 66. Muhu Väina regatt

Kui Pärnu, Kõiguste ja Kärdla sadamad on regatilistele hästi tuttavad, siis uuenenud Kuressaare sadamasse jõuab Muhu Väina regatt taas üle mitmete aastate – viimati võõrustas Kuressaare sadam Muhu Väina regatti 2005. aastal. Püüdes väisata aina uusi valminud või uuenenud sadamaid, on Muhu Väina regati eesmärk seeläbi just Eesti merekultuuri arendamine.

Võistlusrada on seatud nii, et kõikides sadamates veedetakse kaks ööd ning teisel päeval toimub kohapealne võistluspäev – see annab võistlusele rütmi, kus pikad avamereotsad vahelduvad lühemate distantsidega, regatt algab aga Pärnus võistlusliku formaadiga vastutuule-allatuule lühirajal. Tänavune regatt lõppeb Hiiumaa Sadamate võõrustamisel Kärdla sadamas 15. juulil.

Muhu Väina regati etapivõitude ja üldvõitude nimel läheb tihedaks rebimiseks, sest kohal on pea kõik 2022. aasta tiitlivõitjad, kelle huvi on kindlasti möödunud aasta tiitleid kaitsta.

Suurimate jahtide grupis Tiit Vihuli roolimisel eelmisel aastal esikoha võitnud Olympicu meeskonnal oleks kindlasti suur rõõm, kui sel aastal neile võidumedalid kodusadamas Kärdlas kaela riputataks. Kerge neil see kindlasti olema ei saa, sest konkurentsi pakuvad nii mitmekordne Muhu Väina regati võitja Forte Jaak Jõgi juhtimisel, juunikuus Helsingis ORC Eesti meistrivõistlustel Baltic Offshore Week raames parima Eesti jahina teise koha saanud Shadow meeskond Harles Liivi juhtimisel kui ka ORC tiitlivõistlustelt tiitleid ja medaleid noppinud Matilda 4 Juss Ojala juhtimisel ning Sugar Marjaliisa Umbiga roolis.

Samuti pakuvad neile tugevat konkurentsi ka hiljuti GoRR (Gulf of Riga Regatta) poodiumil lõpetanud jahid Reval Cafe Eero Pangaga roolis ning Läti jaht Thora Raimondas Sugzdinise juhtimisel. Sama grupi Cruiser divisjoni võitja Berta Hando Sutteri juhtimisel on valmis pühapäeval starti asuma.

ORC II grupis asub tiitlikaitsjana võistlema Amserv Toyota Sailing Team Margus Zuravljovi juhtimisel, ei puudu ka eelmise aasta hõbedased ja pronksised meeskonnad – vastavalt Cherie Ivar Aru juhtimisel ja Jazz, mille roolis tänavu Tarmo End. Möödunud aastal selles grupis Cruiser divisjoni tiitli võitnud jaht Fanatic, mille kapteniks Ain-Eke Jalasto, võistleb sel aastal aga üldarvestuses uue Italia 11.98 tüüpi jahiga, nii et Cruiser divisjoni tiitlit saavad püüda teised mullused poodiumijahid – Nora-Lii meeskond kapten Ülar Jänese juhtimisel ning jahi Mia meeskond, millel kapteniks Jaan Tiidemann.

ORC III grupi 2022. a võitja, Priit Jürioja jahiga Brigitta on samuti võistlejate hulgas, kelle lähimaks konkurendiks tänavu on möödunud aasta pronksijaht Temper Harri Murdiga roolis. ORC IV grupi tiitlivõitjat, Oleg Egipti meeskonda jahil Astrid tänavu võistlemas ei ole, mis annab kindlasti tugeva võimlause tiitlit võita möödunud aasta Eesti Jahtklubide Liidu Avamere Purjetamise Karikasarja väikeste jahtide arvestuses võitnud jahile Lagle II Ülari Velviste juhtimisel.

Folkboot klassi 12 meeskonna hulgas läheb 2022. a Muhu Väina regati tiitlit kaitsma Tiit Riisalo jahil W-Lind Vaiko Vooremaaga roolis. Nii nagu ORC klassidel, toimuvad alates eelmisest aastast ka selle paadiklassi Eesti meistrivõistlused eraldi võistluse raames. Kuid hoopis suurema konkurentsiga ja enam kui 50 meeskonna osavõtul 6 riigist selgub 2023. aasta Folkboot Kuldkarika võitja augusti alguses Tallinnas, kui Kalevi Jahtklubis toimub Folkboot Gold Cup ehk selle paadiklassi kõrgeim tiitlivõistlus maailmas.

ORC klassi jahtide hulgast on Kärdlast aga Saksamaale Kieli tänavusele ORC MMile suundumas enam kui kümme Eesti jahti.