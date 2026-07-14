Tugev tuul pööras Muhu Väina regati seisud ümber

Muhu väina kolmas võistluspäev pakkus seni regati sportlikumaid tingimusi, kui esines 24-sõlmelisi tuulepuhanguid, mis tekitas vahetusi nii liidripositsiooni kui ka üldarvestuse osas.

Kuivastus oli loodetuul keskmiselt 20–22 sõlme, puhanguti kuni 24 sõlme. Samuti lisas võistlusele väljakutset ligi kahe sõlme tugevune hoovus. ORC III ja ORC IV klassid pidasid kolm vastutuule-allatuule lühirajasõitu, ORC I ja ORC II klassid ning Draakonid ja Folkboodid võistlesid rannikusõidul. Kuigi merel esines üksikuid tehnilisi probleeme ja katkestamisi, möödus võistluspäev suuremate intsidentideta.

ORC I klassis tõusis etapivõiduga taas liidriks Nicole (kapten Gatis Graudums) , kes edestas Mati Sepa CLEAN ENERGYT. Kolmandana lõpetas SYLVIA (kapten Aare Kööbi). Kolme etapi järel juhivad NICOLE ja CLEAN ENERGY võrdselt kuue punktiga, paremad üksiketappide tulemused annavad üldliidrikoha aga Läti meeskonnale.

ORC II grupis teenis etapivõidu värske Eesti meister AMSERV TOYOTA ST Margus Žuravljovi juhtimisel. Teisena lõpetas SUGAR Sten Christian Taali juthimisel. Kolmandaks tuli SHADOW (kapten Harles Liiv). Üldarvestuses jätkab siiski liidrina LUMI Mart Eensalu juhtimisel kaheksa punktiga.

ORC III klassis peeti päeva jooksul kolm vastutuule-allatuule sõitu, millest kaks võitis KATARINA JEE (kapten Mart Tamm). Stabiilselt purjetanud FARO (kapten Neeme Külm) teenis kolme sõiduga 1., 2. ja 3. koha. Sellega tõusis FARO ka üldarvestuse liidriks. Päeva arvestuses lõpetas kolmandana PILOILLERI III Anne-Mari Luige juhtimisel.

ORC IV Eesti meistrivõistluste arvestuses võitis kõik kolm lühirajasõitu LAGLE III Ülari Velviste juhtimisel. Teisena lõpetas kõigis kolmes sõidus VESILEENU (kapten Imre Marmor. Kolmanda koha teenis MERILANE (kapten Raigo Pajula). Kolme võiduga kasvatas LAGLE III oma edu ka üldarvestuses.

Esmakordselt Muhu Väina regatil omaette võistlusklassina võistlevate Draakonite jaoks kujunes kolmas võistluspäev aga katsumuseks. Tugeva tuule ja lainete tõttu olids mitu meeskonda sunnitud kaldale jääma. Ühel jahil purunes roolileht ja kolm meeskonda otsutasid keerulistes oludes mitte startida. Võistlustulle läks kolm jahti, kellest võidu teenis GUSTL XL (kapten Rene Treifeldt). Teise koha sai BOON (kapten Meelis Kosk) ning kolmanda koha TIAMAT (kapten Kristian Allikmaa).

Folkbootide klass pakkus kogu regati ühe tasavägiseima finiši, kui sõidu järel lahutas kahte esimest jahti finišis vaid seitse sekundit. Võidu teenis JONNA (kapten Mikk Köösel), teisena lõpetas SINUS Hardi Lauritsa meeskonnaga. Kolmanda koha saavutas CASTOR (kapten Joosep Laus). Üldarvestuses on jätkuvalt liidrikohal JONNA, kellele järgnevad SIIRI ja TRINE.

Teisipäeval on kavas regati neljas etapp, kui suundutakse Kuivastust Kõiguste sadamasse.