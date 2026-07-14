X!

Tugev tuul pööras Muhu Väina regati seisud ümber

Purjetamine
Muhu Väina regatt
Muhu Väina regatt Autor/allikas: Janis Spurdzins
Purjetamine

69. korda toimuva Muhu väina regati kolmandal võistluspäeval tõid tugevad tuulepuhangud kaasa muutusi üldarvestuses.

Muhu väina kolmas võistluspäev pakkus seni regati sportlikumaid tingimusi, kui esines 24-sõlmelisi tuulepuhanguid, mis tekitas vahetusi nii liidripositsiooni kui ka üldarvestuse osas. 

Kuivastus oli loodetuul keskmiselt 20–22 sõlme, puhanguti kuni 24 sõlme. Samuti lisas võistlusele väljakutset ligi kahe sõlme tugevune hoovus. ORC III ja ORC IV klassid pidasid kolm vastutuule-allatuule lühirajasõitu, ORC I ja ORC II klassid ning Draakonid ja Folkboodid võistlesid rannikusõidul. Kuigi merel esines üksikuid tehnilisi probleeme ja katkestamisi, möödus võistluspäev suuremate intsidentideta.

ORC I klassis tõusis etapivõiduga taas liidriks Nicole (kapten Gatis Graudums) , kes edestas Mati Sepa CLEAN ENERGYT. Kolmandana lõpetas SYLVIA (kapten Aare Kööbi). Kolme etapi järel juhivad NICOLE ja CLEAN ENERGY võrdselt kuue punktiga, paremad üksiketappide tulemused annavad üldliidrikoha aga Läti meeskonnale. 

ORC II grupis teenis etapivõidu värske Eesti meister AMSERV TOYOTA ST Margus Žuravljovi juhtimisel. Teisena lõpetas SUGAR Sten Christian Taali juthimisel.  Kolmandaks tuli SHADOW (kapten Harles Liiv). Üldarvestuses jätkab siiski liidrina LUMI Mart Eensalu juhtimisel kaheksa punktiga. 

ORC III klassis peeti päeva jooksul kolm vastutuule-allatuule sõitu, millest kaks võitis KATARINA JEE (kapten Mart Tamm). Stabiilselt purjetanud FARO (kapten Neeme Külm) teenis kolme sõiduga 1., 2. ja 3. koha. Sellega tõusis FARO ka üldarvestuse liidriks. Päeva arvestuses lõpetas kolmandana PILOILLERI III Anne-Mari Luige juhtimisel.

ORC IV Eesti meistrivõistluste arvestuses võitis kõik kolm lühirajasõitu LAGLE III Ülari Velviste juhtimisel. Teisena lõpetas kõigis kolmes sõidus VESILEENU (kapten Imre Marmor. Kolmanda koha teenis MERILANE (kapten Raigo Pajula). Kolme võiduga kasvatas  LAGLE III oma edu ka üldarvestuses.

Esmakordselt Muhu Väina regatil omaette võistlusklassina võistlevate Draakonite jaoks kujunes kolmas võistluspäev aga katsumuseks. Tugeva tuule ja lainete tõttu olids mitu meeskonda sunnitud kaldale jääma. Ühel jahil purunes roolileht ja kolm meeskonda otsutasid keerulistes oludes mitte startida. Võistlustulle läks kolm jahti, kellest võidu teenis GUSTL XL (kapten Rene Treifeldt). Teise koha sai BOON (kapten Meelis Kosk) ning kolmanda koha TIAMAT (kapten Kristian Allikmaa). 

Folkbootide klass pakkus kogu regati ühe tasavägiseima finiši, kui sõidu järel lahutas kahte esimest jahti finišis vaid seitse sekundit. Võidu teenis JONNA (kapten Mikk Köösel), teisena lõpetas SINUS Hardi Lauritsa meeskonnaga. Kolmanda koha saavutas CASTOR (kapten Joosep Laus). Üldarvestuses on jätkuvalt liidrikohal JONNA, kellele järgnevad SIIRI ja TRINE.

Teisipäeval on kavas regati neljas etapp, kui suundutakse Kuivastust Kõiguste sadamasse. 

Toimetaja: Lisette Holst

Samal teemal

MM-i tänane mäng
21.40
ETV
Poolfinaal
Prantsusmaa – Hispaania
Kommenteerivad Kristjan Kalkun ja Marko Pärnpuu, stuudiot juhib Debora Saarnak

viimased uudised

10:58

Eesti kardisportlased pääsesid Itaalias finaali

10:31

Miller-Uibo täiendab Londoni Teemantliiga kergejõustikutähtede rivistust

10:16

Mattias Reinaas teenis karikasarja avaetapil võidu

09:48

Eesti koondislane Shein võeti Inglismaa esiliigaklubisse

09:44

Tugev tuul pööras Muhu Väina regati seisud ümber

09:17

Veesaar püstitas NBA suveliigas isikliku punktirekordi

08:55

Norra jalgpallikoondist tervitas kodus enam kui 100 000 fänni

08:43

Meier jäi maastikumaratoni EM-il tulemuseta

08:12

U-18 käsipallikoondis valmistub Euroopa turniiriks: rooste tuleb maha lihvida

13.07

15 murdepalli kasutamata jätnud Malõgina langes Roomas konkurentsist

etv spordisaade

ülekannete kava

vaata järele

VAATA ÜLEKANDEID

kuula podcasti

kuula spordisaadet

raadiouudised

30.06

Markus Jürgenson: olen vana kooli mees, kirjutan märkmeid pastakaga vihikusse

30.06

Pehka: NBA draft'i ajal käib kulisside taga kõva mäng

29.06

Endrekson näeb neljapaadis perspektiivi: tuleb lihtsalt tugevamini tõugata

28.06

Joosep Susi: Tiit Karuksil on olnud alati jäägitu usk noortesse

13.06

Kristal leedukate kurjadest kirjadest: päris äge ju!

GALERIID

leia meid facebookist

Loetumad uudised

12.07

Norralaste väide: pall puutus enne Inglismaa väravat kaameratrossi

13.07

Endise maailma esireketi poeg sai Wimbledoni finaalis napi kaotuse

13.07

Haalandile söötmata jätnud Sörloth on saanud tapmisähvardusi

12.07

Suri jalgpallur, kelle tõttu võeti kasutusele kollane ja punane kaart

14.05

Jalgpalli MM-finaalturniiri ülekannete ajakava

13.07

Eesti korvpallikoondise kodumängule soovis piletit 20 000 inimest

09:17

Veesaar püstitas NBA suveliigas isikliku punktirekordi

13.07

Uba Zverevi edust: pean oma sõnu sööma, tal pole enam pingete koormat

12.07

Bellinghami väravad lõpetasid Norra teekonna ja viisid inglased poolfinaali

13.07

Lajal ja Glinka tõusid maailma edetabelis

tv10 olümpiastarti

multimeedia

kergejõustik

võrkpall

vormelisport

jalgrattasport

vehklemine

käsipall

male

olümpialiikumine

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo