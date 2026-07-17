Muhu väina regatt lõppes Kuressaares ideaalsetes suveoludes

Tänavu pandi Muhu väina regatile punkt 21 meremiili pikkuse Kuressaare ringiga, kui purjetati ümber Abruka saare ja Kirjurahu madalike. ORC I klassis võitis viimase etapi jaht Clean Energy Mati Sepa juhtimisel. Üldarvestuses pidid nad siiski leppima teise kohaga, kui regati võitis Läti jaht Nicole. Kolmanda koha sai jaht BERTA, kus kapteniks Hando Sutter. Kõige suuremas klassis oli meeskondi tänavu neli.

"Oleme väga õnnelikud ja uhked. Tegime ära!" tõdes ORC I klassi võitja Gatis Graudums. "Muidugi tähendab meile Muhu väina regati võit siin Eestis palju. Tänavu polnud tegelikult meie klassis väga palju võistlejaid, aga samas olid kõik väga tugevad."

ORC II klassis, kus konkurents oli 19 jahiga juba palju tihedam, võitis kokkuvõttes AMSERV TOYOTA Margus Zuravljovi juhendamisel. Teise koha sai Sten Christian Taali vedamisel reedene etapivõitja SUGAR ning kolmandaks tuli jah LUMI Mart Eensalu juhtimisel.

"See tuli kuidagi liiga keeruliselt ja raskelt," sõnas Zuravljov. "See konkurents oli seekord ülitihe. Meil on tõeliselt hea meel, et me kuidagi sellest välja rabelesime. Esimesed viis-kuus paati on väga võrdsed ja see tegi võistlemise väga põnevaks. Oli tore, et ka ilm aitas sel korral kaasa."

ORC III Eesti meistrivõistluste raames võidutses jaht FARO, kapteniks Neeme Külm. ORC IV klassis tuli Eesti meistriks ülekaalukalt LAGLE III Ülari Velviste juhtimisel. Kokku osales tänavusel regatil 82 jahti kolmest riigist.