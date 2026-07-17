X!

Muhu väina regatt lõppes Kuressaares ideaalsetes suveoludes

Purjetamine
Foto: Kuvatõmmis
Purjetamine

69. Muhu Väina regatil selgusid võitjad. Eelmisel nädalavahetusel Kärdlas alanud regatt lõpetati reedel teisel saarel Kuressaares.

Tänavu pandi Muhu väina regatile punkt 21 meremiili pikkuse Kuressaare ringiga, kui purjetati ümber Abruka saare ja Kirjurahu madalike. ORC I klassis võitis viimase etapi jaht Clean Energy Mati Sepa juhtimisel. Üldarvestuses pidid nad siiski leppima teise kohaga, kui regati võitis Läti jaht Nicole. Kolmanda koha sai jaht BERTA, kus kapteniks Hando Sutter. Kõige suuremas klassis oli meeskondi tänavu neli.

"Oleme väga õnnelikud ja uhked. Tegime ära!" tõdes ORC I klassi võitja Gatis Graudums. "Muidugi tähendab meile Muhu väina regati võit siin Eestis palju. Tänavu polnud tegelikult meie klassis väga palju võistlejaid, aga samas olid kõik väga tugevad."

ORC II klassis, kus konkurents oli 19 jahiga juba palju tihedam, võitis kokkuvõttes AMSERV TOYOTA Margus Zuravljovi juhendamisel. Teise koha sai Sten Christian Taali vedamisel reedene etapivõitja SUGAR ning kolmandaks tuli jah LUMI Mart Eensalu juhtimisel.

"See tuli kuidagi liiga keeruliselt ja raskelt," sõnas Zuravljov. "See konkurents oli seekord ülitihe. Meil on tõeliselt hea meel, et me kuidagi sellest välja rabelesime. Esimesed viis-kuus paati on väga võrdsed ja see tegi võistlemise väga põnevaks. Oli tore, et ka ilm aitas sel korral kaasa."

ORC III Eesti meistrivõistluste raames võidutses jaht FARO, kapteniks Neeme Külm. ORC IV klassis tuli Eesti meistriks ülekaalukalt LAGLE III Ülari Velviste juhtimisel. Kokku osales tänavusel regatil 82 jahti kolmest riigist.

Toimetaja: Anders Nõmm

Samal teemal

viimased uudised

23:01

Karol Mets jätkab karjääri Saksamaa esiliigas

22:41

ETV spordisaade, 17. juuli

22:27

Muhu väina regatt lõppes Kuressaares ideaalsetes suveoludes

22:07

80 minutit kümnekesi mänginud Flora jäi Nõmme Unitedile alla Uuendatud

22:07

WRC2 klassi liider Virves: raske on vahet teha, üritame vigu vältida Uuendatud

20:52

Pele 1958. aasta MM-finaali mängusärk müüdi miljonite eest

20:10

Pidurdamatu Pajari võitis Rally Estonia avapäeval kõik seitse katset Uuendatud

20:07

Eesti rannavollepaarid said Ida-Euroopa U-20 MV-l hõbeda ja pronksi

19:40

Golfi EMV avapäev tõi Valgerannas uued rajarekordid

19:05

Pidcock tõusis Prantsusmaa velotuuril neljandaks, etapivõit Schmidile

etv spordisaade

ülekannete kava

vaata järele

VAATA ÜLEKANDEID

kuula podcasti

kuula spordisaadet

raadiouudised

13.07

Uba Zverevi edust: pean oma sõnu sööma, tal pole enam pingete koormat

30.06

Markus Jürgenson: olen vana kooli mees, kirjutan märkmeid pastakaga vihikusse

30.06

Pehka: NBA draft'i ajal käib kulisside taga kõva mäng

29.06

Endrekson näeb neljapaadis perspektiivi: tuleb lihtsalt tugevamini tõugata

28.06

Joosep Susi: Tiit Karuksil on olnud alati jäägitu usk noortesse

GALERIID

leia meid facebookist

Loetumad uudised

20:10

Pidurdamatu Pajari võitis Rally Estonia avapäeval kõik seitse katset Uuendatud

12:33

Veesaare koduklubi viskas esimese veerandajaga vaid kaks punkti

16.07

Tiitlikaitsja Argentina pööras põneva poolfinaali lõpus kaotusseisu võiduks Uuendatud

16.07

Yamal ei osalenud Hispaania koondise treeningul

14.05

Jalgpalli MM-finaalturniiri ülekannete ajakava

16.07

Rally Estonia Elva kiiruskatse eel näeb võimsat driftishow'd

15.07

Inglismaa fännid Argentina vastuolulistest otsustest: kus suitsu, seal tuld

09:34

IHF tühistas Venemaa ja Valgevene sportlastele kehtestatud keelu

16.07

Janek Õiglane asus tööle USA tippülikooli treenerina

11:55

Eestlane võitis juunioride EM-il hõbeda

tv10 olümpiastarti

multimeedia

kergejõustik

võrkpall

vormelisport

jalgrattasport

vehklemine

käsipall

male

olümpialiikumine

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo